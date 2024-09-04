Дэниэл Крэйг вышел на красную дорожку Венецианского кинофестиваля

56-летний актер вышел на красную дорожку вместе с женой, 54-летней Рэйчел Вайс. Для супругов это первый выход в свет за год: последний раз вместе они посетили ежегодную премию Фонда Джорджа Клуни (организация признана нежелательной в России) в сентябре 2023 года. Крэйг и Вайс вместе снимались в фильме «Дом грез», после чего у них завязался роман, который закончился свадьбой в 2011 году. Пара жената уже 13 лет, в 2018-м у них родилась дочь. Также у каждого есть дети от предыдущих отношений.