Дэниэл Крэйг вышел на красную дорожку Венецианского кинофестиваля

На 81-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма «Странный» — новой работы режиссера Луки Гуаданьино («Назови меня своим именем», «Претенденты»). Это экранизация романа Уильяма Сьюарда Берроуза 1985 года. Главную роль — американского эмигранта с наркозависимостью, который бежит в Мексику в 1940-х годах — исполнил Дэниэл Крэйг. Он наиболее известен по ролям спецагента 007 Джеймса Бонда и детектива Бенуа Блана во франшизе «Достать ножи».
56-летний актер вышел на красную дорожку вместе с женой, 54-летней Рэйчел Вайс. Для супругов это первый выход в свет за год: последний раз вместе они посетили ежегодную премию Фонда Джорджа Клуни (организация признана нежелательной в России) в сентябре 2023 года. Крэйг и Вайс вместе снимались в фильме «Дом грез», после чего у них завязался роман, который закончился свадьбой в 2011 году. Пара жената уже 13 лет, в 2018-м у них родилась дочь. Также у каждого есть дети от предыдущих отношений.
Вайс появилась перед фотографами в синем платье Versace, а Крэйг — в костюме Loewe молочного оттенка. Также картину представили режиссер, актеры Дрю Старки, Лесли Мэнвилл и Джейсон Шварцман. Почти вся группа была в одежде Loewe — креативный директор бренда Джонатан Андерсон отвечал за костюмы в картине (как и в предыдущем фильме Гуаданьино «Претенденты»). Сам дизайнер тоже присутствовал на кинопоказе.
Среди звездных гостей были Педро Альмодовар и Тильда Суинтон, представившие свой фильм «Комната по соседству» днем ранее, Тейлор Расселл, Изабель Юппер и Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду.
Съемочная группа получила девятиминутные овации по окончании просмотра, пишет Variety. Восьми минут оваций удостоился фильм «Мария» Пабло Ларраина с Анджелиной Джоли, а «Одинокие волки» с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом — всего четырех. Рекордсменом пока остается «Комната по соседству» Альмодовара с Джулианной Мур и Тильдой Суинтон — картине аплодировали 17 минут.
81-й Венецианский кинофестиваль продлится до 7 сентября. В основном конкурсе еще покажут картины Тодда Филлипса («Джокер: Безумие на двоих») и Джастина Курзеля («Безмолвное братство»). Во внеконкурсной программе — фильмы «Сломанная ярость» и «Облако» японских режиссеров Такеши Китано и Киеси Куросавы, комедию «Финал» француза Клода Лелуша. Закроет фестиваль также внеконкурсная картина — L'Orto Americano режиссера Джузеппе (Пупи) Авати.