Ченнинг Татум с голым торсом снялся с невестой Зои Кравиц

«Моя сладкая. Она так устала. Каждый раз я задаюсь вопросом, не сломается ли она… Но она просто продолжает идти, идти и идти. Всегда в поисках правды. Она вложила в этот фильм всю себя. Я так горжусь тем, что сейчас являюсь для нее менее значимым, чем фильм», — поделился артист.