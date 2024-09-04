Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ченнинг Татум с голым торсом снялся с невестой Зои Кравиц

Актер посвятил возлюбленной трогательный пост в соцсети

Голливудский актер Ченнинг Татум опубликовал в соцсетях откровенную фотографию со своей возлюбленной, актрисой Зои Кравиц.

Ченнинг Татум (фото: соцсети)
Ченнинг Татум (фото: соцсети)

На снимке 44-летний Ченнинг Татум был запечатлен с голым торсом. На коленях актера лежала его 35-летняя невеста. Артист написал под фото, что Зои Кравиц сильно вымоталась во время работы над фильмом «Подай знак».

«Моя сладкая. Она так устала. Каждый раз я задаюсь вопросом, не сломается ли она… Но она просто продолжает идти, идти и идти. Всегда в поисках правды. Она вложила в этот фильм всю себя. Я так горжусь тем, что сейчас являюсь для нее менее значимым, чем фильм», — поделился артист.

В середине августа Зои Кравиц с Ченнингом Татумом посетили концерт Тейлор Свифт в Лондоне. Голливудский актер опубликовал кадры со свидания с невестой в личном блоге. В ролике артист поцеловал свою возлюбленную в щеку, когда она танцевала под музыку. Знаменитости были одеты в наряды черного цвета.

Слухи о помолвке Зои Кравиц и Ченнинга Татума возникли в октябре 2023 года. Причиной стало то, что Зои Кравиц заметили с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.