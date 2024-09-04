Николь Кидман в элегантном платье появилась на премьере сериала

Сериал «Идеальная пара» снят по одноименному роману Элин Хильдербранд. Действие разворачивается на живописном острове Нантакет в разгар свадебного сезона. Сказочно богатая семья Уинбери готовит свой роскошный особняк на берегу Атлантического океана к торжеству: их сын Бенджи женится. Однако праздник омрачает трагическое событие: за несколько часов до церемонии в гавани находят бездыханное тело подружки невесты. Все собравшиеся на свадьбу гости — а их несколько десятков — оказываются под подозрением. Опрашивая жениха, невесту, их родных и даже членов своей собственной семьи, шеф полиции Дэн Картер вскрывает множество тайн.