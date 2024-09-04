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Николь Кидман в элегантном платье появилась на премьере сериала

Актриса презентовала шестисерийный фильм «Идеальная пара»
Николь Кидман и Лив Шрайбер
Николь Кидман и Лив ШрайберИсточник: Legion-Media.ru

Николь Кидман прилетела в Лондон, чтобы представить свою новую работу — мини-сериал «Идеальная пара». Премьера шестисерийной картины прошла в кинотеатре BFI Imax в лондонском районе Ватерлоо.

Для светского выхода голливудская звезда выбрала черное платье в пол с треугольным верхом, подчеркнувшее стройную фигуру 57-летней актрисы.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Legion-Media.ru

Она также сделала вечерний макияж с красными губами и распустила волосы. Образ дополнили серьги-капли и кольца.

Кидман появилась на премьере со своим коллегой Ливом Шрайбером, который сыграл в проекте ее мужа.

Сериал «Идеальная пара» снят по одноименному роману Элин Хильдербранд. Действие разворачивается на живописном острове Нантакет в разгар свадебного сезона. Сказочно богатая семья Уинбери готовит свой роскошный особняк на берегу Атлантического океана к торжеству: их сын Бенджи женится. Однако праздник омрачает трагическое событие: за несколько часов до церемонии в гавани находят бездыханное тело подружки невесты. Все собравшиеся на свадьбу гости — а их несколько десятков — оказываются под подозрением. Опрашивая жениха, невесту, их родных и даже членов своей собственной семьи, шеф полиции Дэн Картер вскрывает множество тайн.

Роли жениха и невесты Бенджи Уинбери и Амелии Сэкс (в романе ее зовут Селеста Отис) исполнили Билли Хоул и Ив Хьюсон. Родителей Бэнджи сыграли Николь Кидман и Лив Шрайбер.

Премьера сериала «Идеальная пара» состоится 5 сентября на платформе Netflix.