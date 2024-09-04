Кологривый, Бондарчук, Пересильд: звезды на премьере сериала

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ сериала «Комбинация» режиссера Никиты Власова. Он презентовал свою новую работу вместе с исполнителями главных ролей — Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой, Елизаветой Базыкиной, Владимиром Канухиным, Дарьей Руденок, Даниилом Воробьевым, Стасей Милославской и другими.
Кологривый в беседе с журналистами рассказал, что зрителям понравится сериал, потому что он окунет их в ностальгию. Кроме того, в проекте поднимаются семейные и дружеские ценности
«Это все про любовь, это все про выбор. Я считаю, что это очень необходимая картины для многих в нашей стране. И для меня тоже очень необходимая картина теперь тоже. Я очень счастлив, что я в ней снялся», — отметил Кологривый.
Он добавил, что работа в этом проекте была сложной, но он благодарен ему за новых друзей.
«Я благодарен всем, и особенно Никите Власову за то, что он увидел меня в другом качестве. И мне бы хотелось, чтобы вы тоже увидели нового Никиту Кологривого. Я думаю, у нас получилось крутое кино!» — заявил актер.
Владимир Канухин, исполнитель роли Виталия Окорокова, также отметил, что работа была сложной, но ему и коллегам было интересно сыграть людей другого времени, которые мыслили иначе. Кроме того, ради участия в проекте ему пришлось научиться играть на фортепиано.
Канухин, как и Кологривый, считает, что зрителям стоит посмотреть сериал, чтобы вернуться в то время и поностальгировать.
«Мне кажется, это будет такая очень приятная ностальгия, воспоминания очень приятого времени, момента. Мне очень приятно, что музыка того времени будит в человеке эмоции русской души», — признался актер в беседе с корреспондентом Кино Mail.
Елизавета Базыкина рассказала, что зрителям стоит посмотреть сериал, потому что они услышат хорошую музыку, увидят красивых актеров в интересных нарядах и ярких образах. Также она ответила на вопрос о том, как готовилась к роли певицы Татьяны Ивановой.
«Слушала все альбомы, смотрела архивные записи с выступлениями группы и, конечно, общалась с Таней Ивановой», — рассказала актриса.
Премьеру сериала посетили первые солистки культовой группы — Алена Апина и Татьяна Иванова, а также композитор Виталий Окороков. Апина отметила, что команда во время съемок звонила им и просила поделиться всеми деталями.
«Если бы не настойчивость режиссера Никиты Власова, его энтузиазм и любовь к музыке группы “Комбинация”, ничего бы не получилось. Все это в голове, в руках и в фантазии этого человека. И у него
получилось снять очень чистое, светлое, музыкальное и человеческое кино!» — заявила певица.
Гостями премьеры также стали Федор Бондарчук, Настасья Самбурская, Яна Чурикова, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым, Юлия Пересильд и Анна Пересильд, Лев Зулькарнаев, Григорий Верник, Слава Копейкин, Леон Кемстач и многие другие.
В центре сюжета сериала — история создания легендарной женской группы «Комбинация». Александр Шишинин, сотрудник саратовского ОБХСС, после рождения дочери решать изменить свою жизнь и исполнить давнюю мечту.
Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин) и создает женскую группу «Комбинация», солистками которой становятся юные вокалистки Алена Апина (Анастасия Уколова) и Татьяна Иванова (Елизавета Базыкина). Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе, в которой живут.
Премьера сериала «Комбинация» состоится 6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.