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Железный трон из «Игры престолов» выставили на аукционе

С молотка уйдут также платья Серсеи Ланнистер и Сансы Старк, гобелен с Чардревом и черепа драконов из Красного замка
Игра престолов
Игра престоловИсточник: Legion-Media.ru

Телеканал HBO и аукционный дом Heritage проведут торги, на которых выставят более двух тысяч единиц реквизита со съемок сериала «Игра престолов». Об этом сообщает entertainment.ha.com.

На аукционе представят костюмы, оружие и декорации из «Игры престолов». Среди них Железный трон, платья Серсеи Ланнистер и Сансы Старк, меч «Игла» Арьи Старк и меч «Хранитель клятвы» Джейме Ланнистера, гобелен с Чардревом и черепа драконов из Красного замка.

Торги пройдут онлайн с 10 по 12 октября. Стартовая ставка на Железный трон равна $6250, на искусственную руку Джейми — $5000, на инвалидное кресло Брана Старка — с $4000, на брошь десницы Тириона Ланнистера — с $3000.

В августе писатель Джордж Мартин, по книгам которого сняты сериалы «Игра престолов» и «Дом Дракона», раскритиковал новый сериал HBO. По словам Мартина, с сериалом «Дом дракона» — приквелом фантастического проекта «Игра престолов» — что-то пошло не так.

Известно, что недавно Мартин, который является соавтором и исполнительным продюсером «Дома Дракона», хвалил четвертый эпизод сериала за эффектно снятую сцену битвы драконов.

Ранее звезда «Игры престолов» рассказал о депрессии из-за алкогольной зависимости.