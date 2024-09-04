Венецианские дневники: Питт и Клуни берутся за старое

Еще недавно кинокритик и один из ведущих шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин жаловался на отсутствие у Венецианского кинофестиваля свежих идей, а теперь радуется тому, как смотр идет наперекор устоявшейся повестке и находит нечто хорошее в устаревшей, казалось бы, моде на маскулинность.
Как «Бруталист» Брэйди Корбета рифмуется с «Мегалополисом» Копполы? Что вышло из комедийного дуэта Брэда Питта и Джорджа Клуни в «Одиноких волках»? И чем так впечатлил Егора сокрушительный бельгийский триллер «Малдорор»? Скорее включайте третий выпуск «Венецианских дневников», чтобы узнать!