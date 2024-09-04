Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Венецианские дневники: Питт и Клуни берутся за старое

О том, как Венецианский кинофестиваль реабилитирует мужчин, рассказываем в новом выпуске кинодневников от Егора Москвитина

Еще недавно кинокритик и один из ведущих шоу-подкаста PROсмотрено Егор Москвитин жаловался на отсутствие у Венецианского кинофестиваля свежих идей, а теперь радуется тому, как смотр идет наперекор устоявшейся повестке и находит нечто хорошее в устаревшей, казалось бы, моде на маскулинность.

Как «Бруталист» Брэйди Корбета рифмуется с «Мегалополисом» Копполы? Что вышло из комедийного дуэта Брэда Питта и Джорджа Клуни в «Одиноких волках»? И чем так впечатлил Егора сокрушительный бельгийский триллер «Малдорор»? Скорее включайте третий выпуск «Венецианских дневников», чтобы узнать!