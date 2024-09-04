Никита Кологривый назвал любимые песни группы «Комбинация»

Никита Кологривый презентовал сериал «Комбинация», в котором сыграл продюсера Александра Шишинина, создателя легендарной женской группы. На премьере многосерийного фильма актер назвал песни из репертуара «Комбинации», которые ему особенно нравятся.
Корреспондент Кино Mail выяснил, что Кологривый любит слушать «Два кусочека колбаски» и Russian Girls.
«Я считаю, это такая очень романтичная, близкая нашим девушкам песня. Все они ждут какого-то иностранца у подъезда, у своих ног. Но я считаю, что и очень печальная в каком-то смысле песня», — рассказал актер.
Он добавил, что зрителям стоит посмотреть сериал для погружения в ностальгию. Кроме того, в проекте поднимаются такие важные темы, как семья и дружба.
«Это все про любовь, это все про выбор. Я считаю, что это очень необходимая картина для многих в нашей стране. И для меня тоже очень необходимая картина теперь. Я очень счастлив, что я в ней снялся», — отметил Кологривый.
Он также рассказал об общих чертах со своим героем. Актер признался, что у них обоих есть организаторские способности, желание побеждать, несмотря на критику, и любовь к жизни.
По сюжету, Александр Шишинин, сотрудник саратовского ОБХСС, после рождения дочери решает изменить свою жизнь и исполнить давнюю мечту. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин) и создает женскую группу «Комбинация», солистками которой становятся юные вокалистки Алена Апина (Анастасия Уколова) и Татьяна Иванова (Елизавета Базыкина).
Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе, в которой живут.
Премьера сериала «Комбинация» состоится 6 сентября в онлайн-кинотеатре Wink.