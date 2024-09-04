Звезда сериала «Во все тяжкие» высказался о возвращении к роли Уолтера Уайта

Актер Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», рассказал, каково ему было вернуться к звездной роли спустя несколько лет. Интервью с ним публикует Radio Times.
По словам Крэнстона, получив предложение сняться в знаковом образе Хайзенберга в последнем сезоне спин-оффа «Лучше звоните Солу», он не раздумывал ни минуты.
«Сериал изменил мою жизнь, работу, семью, финансовую безопасность. Все изменилось. Это был феноменальный опыт, и я горжусь им. Вернуться и вновь поработать со всеми этими людьми было для меня самым легким решением», — заявил актер.
Напомним, сериал «Лучше звоните Солу» посвящен проныре Солу Гудману, адвокату Уолтера Уайта и некоторых его коллег и друзей. Знакомство с законником произошло во втором сезоне сериала «Во все тяжкие» в эпизоде с таким же, как у спин-оффа, названием. «Лучше звоните Солу» выходил с 2015 года. Заключительный, шестой сезон зрители увидели в 2022-м.
Ранее Крэнстон спародировал культовую сцену из «Сияния».