Звезда сериала «Во все тяжкие» высказался о возвращении к роли Уолтера Уайта

Напомним, сериал «Лучше звоните Солу» посвящен проныре Солу Гудману, адвокату Уолтера Уайта и некоторых его коллег и друзей. Знакомство с законником произошло во втором сезоне сериала «Во все тяжкие» в эпизоде с таким же, как у спин-оффа, названием. «Лучше звоните Солу» выходил с 2015 года. Заключительный, шестой сезон зрители увидели в 2022-м.