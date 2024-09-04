Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда сериала «Во все тяжкие» высказался о возвращении к роли Уолтера Уайта

Актер Брайан Крэнстон рассказал о возвращении к роли Уолтера Уайта
Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие»
Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие»

Актер Брайан Крэнстон, известный по роли Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие», рассказал, каково ему было вернуться к звездной роли спустя несколько лет. Интервью с ним публикует Radio Times.

По словам Крэнстона, получив предложение сняться в знаковом образе Хайзенберга в последнем сезоне спин-оффа «Лучше звоните Солу», он не раздумывал ни минуты.

«Сериал изменил мою жизнь, работу, семью, финансовую безопасность. Все изменилось. Это был феноменальный опыт, и я горжусь им. Вернуться и вновь поработать со всеми этими людьми было для меня самым легким решением», — заявил актер.

Напомним, сериал «Лучше звоните Солу» посвящен проныре Солу Гудману, адвокату Уолтера Уайта и некоторых его коллег и друзей. Знакомство с законником произошло во втором сезоне сериала «Во все тяжкие» в эпизоде с таким же, как у спин-оффа, названием. «Лучше звоните Солу» выходил с 2015 года. Заключительный, шестой сезон зрители увидели в 2022-м.