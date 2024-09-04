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Звезда «Слова пацана» показала фигуру в платье с декольте до талии

Анна Пересильд появилась на премьере сериала «Комбинация» в элегантном образе

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд вышла на публику в откровенном наряде. Компанию актрисе на красной дорожке составила ее мама, Юлия Пересильд.

15-летняя Анна Пересильд стала гостьей премьеры сериала «Комбинация», которая состоялась 3 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Для светского мероприятия актриса выбрала черное облегающее макси-платье с декольте до талии, которое дополнила сумкой в тон и босоножками на каблуках. сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами и собрала волосы в высокий гладкий пучок.

В конце августа Анна Пересильд посетила церемонию открытия фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». Она вышла в свет в бордовом мини-платье с объемными бедрами и черных туфлях на каблуках Balenciaga.

В 2023 году Анна Пересильд сыграла в «Слове пацана» 14-летнюю Айгуль, возлюбленную Марата. Пересильд-младшая рассказывала журналистам, что целовалась на съемках впервые в жизни.

Ранее актриса пригрозила хакерам судом за сливы личных данных ее поклонников.