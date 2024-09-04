Звезда «Слова пацана» показала фигуру в платье с декольте до талии

15-летняя Анна Пересильд стала гостьей премьеры сериала «Комбинация», которая состоялась 3 сентября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь». Для светского мероприятия актриса выбрала черное облегающее макси-платье с декольте до талии, которое дополнила сумкой в тон и босоножками на каблуках. сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами и собрала волосы в высокий гладкий пучок.