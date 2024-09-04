Актер фильма «Ширли-Мырли» заявил о частичной потере зрения

По словам 75-летнего Афанасьева, он почти ослеп на один глаз. Сообщается, что проблемы с сетчаткой правого глаза начались у Афанасьева два года назад — тогда он прошел курс лечения внутриглазными инъекциями. Терапия оказала временную помощь.