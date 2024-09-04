Немало людей мечтают найти своего двойника — говорят, он есть у каждого. Вот только отыскать его — задача со звездочкой. Некоторым селебрити повезло — их двойник здесь, уже блистает на экранах. Рады ли сами знаменитости таким сравнениям, разбираемся в статье.
1. Кира Найтли и Натали Портман
Пожалуй, это самая известная пара актрис, которых с трудом различают невнимательные зрители. Начало этой путанице было положено в одной из частей эпической космической саги «Звездные Войны, Эпизод 1 — Скрытая угроза», где Кира Найтли сыграла служанку Сабе, двойника королевы Падме Амидалы, чью роль исполнила Натали Портман. Временами действительно было трудно понять, кто есть кто. В жизни девушки не считают, что они настолько схожи, чтобы их путать.
2. Том Харди и Логан Маршалл-Грин
В 2018 году на большой экран вышел первый фильм-блокбастер «Веном», где Том Харди сыграл главного героя. В том же году появился схожий по сюжету «Апгрейд». В обоих фильмах сюжет разворачивается вокруг того, как некий организм внедряется в тело и разум героя, начиная контролировать своего хозяина. Помимо схожести жанра и содержания двух научно-фантастических картин актеры обладают идентичными типажами внешности.
3. Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган
Взглянув на двух этих актеров сложно поверить, что их не связывают родственные узы — настолько они похожи. Если Джеффри Дин Морган запомнился скорее по ролям в сериалах (отец Винчестеров в темном фэнтези «Сверхъестественное», Ниган Смит в сериале «Ходячие мертвецы» и др.), то Хавьера Бардема больше знают по полнометражным картинам (экранизация второй половины романа Фрэнка Герберта «Дюна: Часть вторая», криминальный триллер «Старикам тут не место» и др.).
4. Райан Рейнольдс и Райан Гослинг
Мало того, что оба актеры тезки, так они еще и похожи между собой. Когда в 2016 году в прокат вышел мюзикл «Ла-Ла Ленд» с Гослингом в главной роли, кто-то поздравил с удачной игрой Рейнольдса, перепутав актеров. Он в свою очередь не стал отпираться и выслушал похвалу — зачем прерывать поздравления, если работа Гослинга действительно была замечательной.
5. Зои Дешанель и Кэти Перри
Как-то Перри поделилась, что сходство с Дешанель помогало ей в начале карьеры. Когда Кэти хотела пройти в ночной клуб, ее часто принимали за Зои, что было на руку начинающей певице. Полюбившаяся зрителям за роль Джесс в сериале «Новенькая», актриса не видит для себя радости от сходства, хоть и любит творчество Кэти Перри. Она считает, что кроме внешности у них нет ничего общего.
6. Айла Фишер и Эми Адамс
Рыжие красавицы похожи своим цветом волос. Однажды они даже попали в курьезную ситуацию на вечеринке после вручения премии «Оскар». Певица Леди Гага, чтобы выразить восхищение работой Эми Адамс в фильме «Афера по-американски», по ошибке подошла к Айле. Та в свою очередь не стала расстраивать исполнительницу хита «Bad Romance», а поблагодарила ее за поздравления. Когда в помещение вошла настоящая Эми, Айла кивнула в ее сторону и спросила, что здесь делает Айла Фишер, если она даже не номинирована на «Оскар».
7. Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд
Звезда серии фильмов о мальчике, который выжил, признавался, что его достаточно часто путают с актером сказочной саги «Властелин колец». Первый фильм кинофраншизы «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2001 году, тогда же на экранах появился «Властелин колец: Братство кольца». Оба актера обладают бледной кожей, невысоким ростом и пронзительными голубыми глазами. Сами герои популярных фэнтези скептично относятся к тому, что их путают, но не исправляют запутавшихся фанатов.
8. Люси Хейл и Селена Гомес
Люси, всемирная известность к которой пришла после роли в сериале «Милые обманщицы», признается, что ее не раз принимали за Селену Гомес. Девушки действительно похожи формой лица, волосами и в целом внешний облик кажется идентичным. Хейл говорила, что раньше ей льстило сравнение с Гомес, однако она не стесняется поправлять неразборчивых поклонников. Однажды Люси приняла за Селену пожилая поклонница творчества Гомес. Она разоткровенничалась, какие проекты ей больше всего нравятся, Хейл поняла, что речь идет не о ней, но не стала портить впечатление дамы от встречи с кумиром.
9. Марк Уолберг и Мэтт Дэймон
Марк Уолберг, снявшийся в фильмах «Отступники», «Макс Пэйн», «Ограбление по-итальянски» и других известных картинах, как-то делился с фолловерами в социальной сети совместной фотографией с фанатом Мэтта, который перепутал любимого актера с его похожим коллегой по цеху. Актера повеселила ситуация и он не упускает возможности отпустить шутку, если его хвалят за блистательную игру в фильме о неуловимом шпионе «Идентификация Борна» и с радостью принимает похвалу.
10. Эмма Маки и Марго Робби
Когда вышел сериал «Сексуальное просвещение», ставший популярным, Эмму Маки стали сравнивать с Марго Робби. Героиня Эммы казалась зрителям похожей на Харли Квинн из боевика «Отряд Самоубийц» — те же обесцвеченные волосы, яркие розовые пряди и образ безумной бунтарки. Звезда фильма «Волк с Уолл-Стрит» рассказывала, что была и обратная ситуация — ее принимали за Эмму и хвалили за отлично сыгранную роль оторвы Мэйв Уайли. Обеим актрисам по душе, чтобы их не сравнивали между собой, а оценивали по отдельности.