Люси, всемирная известность к которой пришла после роли в сериале «Милые обманщицы», признается, что ее не раз принимали за Селену Гомес. Девушки действительно похожи формой лица, волосами и в целом внешний облик кажется идентичным. Хейл говорила, что раньше ей льстило сравнение с Гомес, однако она не стесняется поправлять неразборчивых поклонников. Однажды Люси приняла за Селену пожилая поклонница творчества Гомес. Она разоткровенничалась, какие проекты ей больше всего нравятся, Хейл поняла, что речь идет не о ней, но не стала портить впечатление дамы от встречи с кумиром.