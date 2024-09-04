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У вас точно разные родители? 10 актеров-двойников, которых путают даже фанаты

Рассказываем о знаменитых актерах, которые похожи друг на друга как две капли воды

Немало людей мечтают найти своего двойника — говорят, он есть у каждого. Вот только отыскать его — задача со звездочкой. Некоторым селебрити повезло — их двойник здесь, уже блистает на экранах. Рады ли сами знаменитости таким сравнениям, разбираемся в статье.

1. Кира Найтли и Натали Портман

кира найтли
Кира НайтлиИсточник: Кино Mail
Натали Портман
Натали ПортманИсточник: Rex / Fotodom.ru

Пожалуй, это самая известная пара актрис, которых с трудом различают невнимательные зрители. Начало этой путанице было положено в одной из частей эпической космической саги «Звездные Войны, Эпизод 1 — Скрытая угроза», где Кира Найтли сыграла служанку Сабе, двойника королевы Падме Амидалы, чью роль исполнила Натали Портман. Временами действительно было трудно понять, кто есть кто. В жизни девушки не считают, что они настолько схожи, чтобы их путать.

2. Том Харди и Логан Маршалл-Грин

Том Харди
Том ХардиИсточник: Legion-Media.ru
Логан Маршалл-Грин
Логан Маршалл-ГринИсточник: Кино Mail

В 2018 году на большой экран вышел первый фильм-блокбастер «Веном», где Том Харди сыграл главного героя. В том же году появился схожий по сюжету «Апгрейд». В обоих фильмах сюжет разворачивается вокруг того, как некий организм внедряется в тело и разум героя, начиная контролировать своего хозяина. Помимо схожести жанра и содержания двух научно-фантастических картин актеры обладают идентичными типажами внешности.

3. Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган

Хавьер Бардем
Хавьер БардемИсточник: Rex / Fotodom.ru
Джеффри Дин Морган
Джеффри Дин Морган Источник: Кино Mail

Взглянув на двух этих актеров сложно поверить, что их не связывают родственные узы — настолько они похожи. Если Джеффри Дин Морган запомнился скорее по ролям в сериалах (отец Винчестеров в темном фэнтези «Сверхъестественное», Ниган Смит в сериале «Ходячие мертвецы» и др.), то Хавьера Бардема больше знают по полнометражным картинам (экранизация второй половины романа Фрэнка Герберта «Дюна: Часть вторая», криминальный триллер «Старикам тут не место» и др.).  

4. Райан Рейнольдс и Райан Гослинг

Райан Рейнольдс
Райан РейнольдсИсточник: Legion-Media.ru
Райан Гослинг
Райан ГослингИсточник: Legion-Media.ru

Мало того, что оба актеры тезки, так они еще и похожи между собой. Когда в 2016 году в прокат вышел мюзикл «Ла-Ла Ленд» с Гослингом в главной роли, кто-то поздравил с удачной игрой Рейнольдса, перепутав актеров. Он в свою очередь не стал отпираться и выслушал похвалу — зачем прерывать поздравления, если работа Гослинга действительно была замечательной.

5. Зои Дешанель и Кэти Перри

Зои Дешанель
Зои ДешанельИсточник: Кино Mail
Кэти Перри
Кэти ПерриИсточник: РИА Новости

Как-то Перри поделилась, что сходство с Дешанель помогало ей в начале карьеры. Когда Кэти хотела пройти в ночной клуб, ее часто принимали за Зои, что было на руку начинающей певице. Полюбившаяся зрителям за роль Джесс в сериале «Новенькая», актриса не видит для себя радости от сходства, хоть и любит творчество Кэти Перри. Она считает, что кроме внешности у них нет ничего общего. 

6. Айла Фишер и Эми Адамс

Айла Фишер
Айла ФишерИсточник: Rex / Fotodom.ru
Эми Адамс
Эми АдамсИсточник: Rex / Fotodom.ru

Рыжие красавицы похожи своим цветом волос. Однажды они даже попали в курьезную ситуацию на вечеринке после вручения премии «Оскар». Певица Леди Гага, чтобы выразить восхищение работой Эми Адамс в фильме «Афера по-американски», по ошибке подошла к Айле. Та в свою очередь не стала расстраивать исполнительницу хита «Bad Romance», а поблагодарила ее за поздравления. Когда в помещение вошла настоящая Эми, Айла кивнула в ее сторону и спросила, что здесь делает Айла Фишер, если она даже не номинирована на «Оскар».

7. Дэниел Рэдклифф и Элайджа Вуд

Дэниэл Рэдклифф
Дэниэл РэдклиффИсточник: Legion-Media.ru
Элайджа Вуд
Элайджа ВудИсточник: Legion-Media.ru

Звезда серии фильмов о мальчике, который выжил, признавался, что его достаточно часто путают с актером сказочной саги «Властелин колец». Первый фильм кинофраншизы «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2001 году, тогда же на экранах появился «Властелин колец: Братство кольца». Оба актера обладают бледной кожей, невысоким ростом и пронзительными голубыми глазами. Сами герои популярных фэнтези скептично относятся к тому, что их путают, но не исправляют запутавшихся фанатов.

8. Люси Хейл и Селена Гомес

Люси Хейл
Люси ХейлИсточник: Rex / Fotodom.ru
Селена Гомес
Селена Гомес Источник: Legion-Media.ru

Люси, всемирная известность к которой пришла после роли в сериале «Милые обманщицы», признается, что ее не раз принимали за Селену Гомес. Девушки действительно похожи формой лица, волосами и в целом внешний облик кажется идентичным. Хейл говорила, что раньше ей льстило сравнение с Гомес, однако она не стесняется поправлять неразборчивых поклонников. Однажды Люси приняла за Селену пожилая поклонница творчества Гомес. Она разоткровенничалась, какие проекты ей больше всего нравятся, Хейл поняла, что речь идет не о ней, но не стала портить впечатление дамы от встречи с кумиром.

9. Марк Уолберг и Мэтт Дэймон

Марк Уолберг
Марк УолбергИсточник: Alloverpress
Мэтт Дэймон
Мэтт ДэймонИсточник: Legion-Media.ru

Марк Уолберг, снявшийся в фильмах «Отступники», «Макс Пэйн», «Ограбление по-итальянски» и других известных картинах, как-то делился с фолловерами в социальной сети совместной фотографией с фанатом Мэтта, который перепутал любимого актера с его похожим коллегой по цеху. Актера повеселила ситуация и он не упускает возможности отпустить шутку, если его хвалят за блистательную игру в фильме о неуловимом шпионе «Идентификация Борна» и с радостью принимает похвалу.

10. Эмма Маки и Марго Робби

Эмма Маки в роли Мэйв Уайли
Эмма Маки
Марго Робби в роли Харли Квин
Марго Робби

Когда вышел сериал «Сексуальное просвещение», ставший популярным, Эмму Маки стали сравнивать с Марго Робби. Героиня Эммы казалась зрителям похожей на Харли Квинн из боевика «Отряд Самоубийц» — те же обесцвеченные волосы, яркие розовые пряди и образ безумной бунтарки. Звезда фильма «Волк с Уолл-Стрит» рассказывала, что была и обратная ситуация — ее принимали за Эмму и хвалили за отлично сыгранную роль оторвы Мэйв Уайли. Обеим актрисам по душе, чтобы их не сравнивали между собой, а оценивали по отдельности.