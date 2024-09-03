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Анджелина Джоли в элегантном образе вышла в свет

Актриса посетила кинофестиваль в Колорадо

Анджелина Джоли посетила 51-й кинофестиваль «Теллурайд», который проходит в Колорадо. В Америку актриса прилетела из Италии, где недавно побывала на Венецианском кинофестивале. Совместные фото с Джоли разместила в соцсети актриса Наоми Уоттс.

Звезда представила свой новый фильм «Мария», в котором сыграла оперную певицу Марию Каллас.

Для светского выхода 49-летняя актриса выбрала элегантный образ — светло-серое трикотажное платье с объемными рукавами, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, и светло-коричневые туфли. Звезда Голливуда распустила волосы, сделала нюдовый макияж и надела солнцезащитные черные очки.

Многие пользователи сети раскритиковали Джоли из-за чрезмерной худобы.

«К сожалению, она выглядит крайне нездоровой…», «Она очень худая, и это ее ужасно старит», «Она выглядит больной и подавленной, а еще одинокой».

Напомним, в фильме «Мария» режиссера Пабло Ларраина Анжелина Джоли сыграла оперную диву Марию Каллас, которая к концу своей карьеры лишилась голоса и почти не выходила из своей квартиры в Париже.