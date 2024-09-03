Звезда «Холопа» показала, как отдыхает на Бора-Бора

Звезда «Холопа» Аглая Тарасова выложила в соцсети видео, которое сделала во время отдыха на Бора-Бора.
В ролике 30-летняя Аглая Тарасова плавала в бассейне на фоне тропических деревьев. Актриса была одета в черный слитный купальник. Знаменитость распустила волосы и повернулась спиной к камере.
Недавно Аглая Тарасова приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда «Холопа» показала снимки, где позировала в купальнике, который состоял из белого топа и черных плавок. Актриса добавила к пляжному образу анклет. Она с сигаретой в руках сидела на фоне бассейна и пальм. Подписчики восхитились результатом фотосессии.
Ранее Аглая Тарасова снялась в откровенном образе.