Звезда «Холопа» показала, как отдыхает на Бора-Бора

Недавно Аглая Тарасова приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда «Холопа» показала снимки, где позировала в купальнике, который состоял из белого топа и черных плавок. Актриса добавила к пляжному образу анклет. Она с сигаретой в руках сидела на фоне бассейна и пальм. Подписчики восхитились результатом фотосессии.