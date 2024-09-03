Возлюбленную Брэда Питта обвинили в копировании бывшей жены актера

В 2000 году Дженнифер Энистон вышла замуж за Брэда Питта. В 2005-м актер начал встречаться с Анджелиной Джоли во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», когда еще был официально женат. Вскоре Питт и Энистон развелись. Актер долгое время не афишировал отношения с Джоли, раскрыв правду через год, когда актриса подтвердила, что беременна. Артисты прожили вместе более десяти лет, но в сентябре 2016 года Джоли подала на развод.