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Возлюбленную Брэда Питта обвинили в копировании бывшей жены актера

Актер впервые вышел в свет с Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале
Брэд Питт и Инес де Рамон
Брэд Питт и Инес де РамонИсточник: Legion-Media.ru

Девушку Брэда Питта, Инес де Рамон, обвинили в копировании стиля бывшей жены актера, Дженнифер Энистон. Об этом сообщает издание Daily Mail.

1 сентября Брэд Питт и Инес де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии возлюбленная актера появилась в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем. Образ Инес де Рамон напомнил интернет-пользователям наряд, в котором экс-супруга Брэда Питта, Дженнифер Энистон, позировала на премии Гильдии киноактеров США в 2020 году.

Дженнифер Энистон
Дженнифер ЭнистонИсточник: Rex / Fotodom.ru

«Лицом она похожа на Джоли, но ее платье напоминает наряд Энистон», «Она определенно следует стилю Дженнифер Энистон, посмотрите на платье!» — писали читатели Daily Mail.

В 2000 году Дженнифер Энистон вышла замуж за Брэда Питта. В 2005-м актер начал встречаться с Анджелиной Джоли во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», когда еще был официально женат. Вскоре Питт и Энистон развелись. Актер долгое время не афишировал отношения с Джоли, раскрыв правду через год, когда актриса подтвердила, что беременна. Артисты прожили вместе более десяти лет, но в сентябре 2016 года Джоли подала на развод.