Актер Александр Паль сделал предложение возлюбленной. Об этом сообщает Super.
По данным издания, Паль собирается жениться на 34-летней актрисе Московского художественного театра им. А. П. Чехова Софье Райзман. Артистка снималась в проектах «Гуляй, Вася!», «Стрим», «Физрук». Она также пишет сценарии и режиссирует короткометражные фильмы.
Райзман была замужем за режиссером Русланом Братовым.
Паль не был женат. Как отмечает Super, с 2012 года артист встречался с дочерью Филиппа Янковского Елизаветой.
Александр Паль дебютировал в кино в 2013 году. Он является лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль за фильм «Тряпичный союз». В 2021-м он удостоился премии «Ника» за роль в картине «Глубже!».