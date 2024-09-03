Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Паль сделал предложение возлюбленной

Для актера это будет первый брак
Александр Паль
Александр Паль

Актер Александр Паль сделал предложение возлюбленной. Об этом сообщает Super.

По данным издания, Паль собирается жениться на 34-летней актрисе Московского художественного театра им. А. П. Чехова Софье Райзман. Артистка снималась в проектах «Гуляй, Вася!», «Стрим», «Физрук». Она также пишет сценарии и режиссирует короткометражные фильмы.

Райзман была замужем за режиссером Русланом Братовым.

Паль не был женат. Как отмечает Super, с 2012 года артист встречался с дочерью Филиппа Янковского Елизаветой.

Александр Паль дебютировал в кино в 2013 году. Он является лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль за фильм «Тряпичный союз». В 2021-м он удостоился премии «Ника» за роль в картине «Глубже!».

Всего в фильмографии Александра Паля более 40 работ. Он снимался в таких картинах, как «Горько!», «Верность», «Никто».