Александр Паль сделал предложение возлюбленной

Александр Паль дебютировал в кино в 2013 году. Он является лауреатом кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль за фильм «Тряпичный союз». В 2021-м он удостоился премии «Ника» за роль в картине «Глубже!».