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Стала известна причина конфликта звезд фильма «Особенности национальной охоты»

Жена Виктора Бычкова рассказала, что после выхода картины ее муж долгое время не мог найти работу

Жена актера Виктора Бычкова Полина Бычкова-Белинская рассказала в беседе с NEWS.ru, что муж не общается с финским коллегой Вилли Хаапасало из-за денег.

По словам Бычковой-Белинской, Хаапасало брал себе большую часть денег от рекламных контактов. Бычков и его семья не общаются с артистом более 16 лет.

«У Виктора было несколько совместных рекламных проектов с Вилли. Однажды мы увидели смету, и нам очень не понравилось распределение финансов: Хаапасало и финская компания забирали себе намного больше, чем выделялось на актеров», — поделилась жена артиста.

Бычкова-Белинская отметила, что после выхода фильма «Особенности национальной охоты» ее муж долгое время не мог найти себе работу. Ему помог Вилли Хаапасало, который пригласил коллегу в Финляндию.

«Там они работали у его отца, днем резали багеты, утром развозили молоко, а вечерами играли в театре “Старое яблоко” в “Записках сумасшедшего”, — поделился актер.

В апреле 2023 года Виктор Бычков рассказал, что хочет снять сериал про егеря Кузьмича из картины «Особенности национальной охоты».