Ричард Гир высказался о культовой сцене из фильма «Красотка»

Он также вспомнил, что изначально этого эпизода в сценарии не было, и в целом его персонаж было прописан «преступно слабо». Гир рассказал, что хотел чуть больше приоткрыть внутренний мир своего героя, и в результате режиссер картины Гарри Маршалл поинтересовался у него, чем он занимается после работы.