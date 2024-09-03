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Ричард Гир высказался о культовой сцене из фильма «Красотка»

Актер впервые за много лет пересмотрел откровенную сцену из культовой мелодрамы
Ричард Гир
Ричард ГирИсточник: Legion-Media.ru

Ричард Гир приехал на 81-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого провел мастер-класс по актерскому мастерству. Голливудской звезде показали культовую сцену из фильма «Красотка», где его герой Эдвард Льюис играет на фортепиано грустную мелодию, и в этот момент к нему подходит Вивиан, героиня Джулии Робертс.

Гир, глядя на эти чувственные кадры, заявил, что не видит между ним и коллегой той самой химии.

«Да, между этим актером и его партнершей явно не было никакой химии», — пошутил актер.

Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка»
Ричард Гир и Джулия Робертс в фильме «Красотка»Источник: Legion-Media.ru

Он отметил, что давно не пересматривал ни эту сцену, ни сам фильм.

Он также вспомнил, что изначально этого эпизода в сценарии не было, и в целом его персонаж было прописан «преступно слабо». Гир рассказал, что хотел чуть больше приоткрыть внутренний мир своего героя, и в результате режиссер картины Гарри Маршалл поинтересовался у него, чем он занимается после работы.

Звезда фильма «Давайте потанцуем» признался, что играет на пианино. В итоге режиссер решил, чтобы герой актера тоже что-то исполнил на музыкальном инструменте. 

«Он предложил: “Давай что-нибудь с этим сделаем”. Мы просто импровизировали, он сказал: “Сыграй что-нибудь мрачное”. Я просто начал играть что-то такое печальное, что было внутренней жизнью этого персонажа», — отметил актер.

Напомним, культовый фильм «Красотка» вышел в 1990 году. Благодаря этой картине Джулия Робертс стала очень успешной и популярной.