Ричард Гир высказался о культовой сцене из фильма «Красотка»

Ричард Гир приехал на 81-й Венецианский кинофестиваль, в рамках которого провел мастер-класс по актерскому мастерству. Голливудской звезде показали культовую сцену из фильма «Красотка», где его герой Эдвард Льюис играет на фортепиано грустную мелодию, и в этот момент к нему подходит Вивиан, героиня Джулии Робертс.
Гир, глядя на эти чувственные кадры, заявил, что не видит между ним и коллегой той самой химии.
«Да, между этим актером и его партнершей явно не было никакой химии», — пошутил актер.
Он отметил, что давно не пересматривал ни эту сцену, ни сам фильм.
Он также вспомнил, что изначально этого эпизода в сценарии не было, и в целом его персонаж было прописан «преступно слабо». Гир рассказал, что хотел чуть больше приоткрыть внутренний мир своего героя, и в результате режиссер картины Гарри Маршалл поинтересовался у него, чем он занимается после работы.
Звезда фильма «Давайте потанцуем» признался, что играет на пианино. В итоге режиссер решил, чтобы герой актера тоже что-то исполнил на музыкальном инструменте.
«Он предложил: “Давай что-нибудь с этим сделаем”. Мы просто импровизировали, он сказал: “Сыграй что-нибудь мрачное”. Я просто начал играть что-то такое печальное, что было внутренней жизнью этого персонажа», — отметил актер.
Напомним, культовый фильм «Красотка» вышел в 1990 году. Благодаря этой картине Джулия Робертс стала очень успешной и популярной.