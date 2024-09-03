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В Госдуме объяснили, почему в России не стоит запрещать голливудское кино

Ранее министр культуры Чечни Иса Ибрагимов заявил, что подрастающее поколение необходимо оградить от западных ценностей
Елена Драпеко
Елена ДрапекоИсточник: PersonaStars

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление министра культуры Чечни Исы Ибрагимова о том, что в России следует запретить голливудское кино. По мнению парламентария, кинокартины западного производства нужно фильтровать, но вводить их полный запрет нет необходимости.

«Конечно, запрещать голливудское кино не стоит, но отделять зерна от плевел надо. Голливуд производит множество фильмов, которые действительно представляют большую художественную ценность. Но еще там выходят картины, пропагандирующие, например, те же нетрадиционные сексуальные отношения», — сказала Драпеко.

Она добавила, что РФ связана с западной культурой, но целиком российская культура западной не является.

Отвечая на вопрос, нужен ли запрет на голливудское кино в РФ, Ибрагимов подчеркнул, что подрастающее поколение необходимо оградить от западных ценностей. У России есть собственная культура, отметил министр культуры Чечни.

Ранее в Госдуме призвали запретить турецкие сериалы в России. Как заявил Виталий Милонов, турецкие проекты — это «неправдивые сказки».