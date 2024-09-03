В Госдуме объяснили, почему в России не стоит запрещать голливудское кино

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявление министра культуры Чечни Исы Ибрагимова о том, что в России следует запретить голливудское кино. По мнению парламентария, кинокартины западного производства нужно фильтровать, но вводить их полный запрет нет необходимости.