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Фильм на вечер: лирическая комедия о трех стариках и одном пришельце

Трогательное драмеди о необычной дружбе «Джулс» – сегодня в нашей рубрике

Скучная жизнь одинокого пенсионера-садовода Милтона Робинсона переворачивается с ног на голову, когда он не без удивления обнаруживает в своих азалиях летающую тарелку с пришельцем внутри.

Вскоре о необычном госте узнают соседки Милтона, Джойс и Сэнди. Инопланетянин получает имя Джулс и постигает всю щедрость заботы, с которой на него набрасываются старушки. Несмотря на трудности перевода, все четверо прекрасно проводят время вместе и становятся друзьями. Но однажды о Джулсе узнает государство…

«Джулс» — драмеди с налетом фантастики, светлое и доброе кино об одиноких пожилых людях, которым посчастливилось обрести настоящую дружбу, найти того, с кем можно разделить маленькие радости жизни, о ком можно заботиться и волноваться.

Теплые лирические интонации картины дополняет ироничное трио Бена Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис и Джейн Кертин, великолепно сыгравших трогательных старичков.

6.3
Джулс
2023/США
16+
драма
комедия
фантастика