Фильм на вечер: лирическая комедия о трех стариках и одном пришельце

Скучная жизнь одинокого пенсионера-садовода Милтона Робинсона переворачивается с ног на голову, когда он не без удивления обнаруживает в своих азалиях летающую тарелку с пришельцем внутри.
Вскоре о необычном госте узнают соседки Милтона, Джойс и Сэнди. Инопланетянин получает имя Джулс и постигает всю щедрость заботы, с которой на него набрасываются старушки. Несмотря на трудности перевода, все четверо прекрасно проводят время вместе и становятся друзьями. Но однажды о Джулсе узнает государство…
«Джулс» — драмеди с налетом фантастики, светлое и доброе кино об одиноких пожилых людях, которым посчастливилось обрести настоящую дружбу, найти того, с кем можно разделить маленькие радости жизни, о ком можно заботиться и волноваться.
Теплые лирические интонации картины дополняет ироничное трио Бена Кингсли, Харриет Сэнсом Харрис и Джейн Кертин, великолепно сыгравших трогательных старичков.