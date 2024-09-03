Фильм на вечер: лирическая комедия о трех стариках и одном пришельце

Вскоре о необычном госте узнают соседки Милтона, Джойс и Сэнди. Инопланетянин получает имя Джулс и постигает всю щедрость заботы, с которой на него набрасываются старушки. Несмотря на трудности перевода, все четверо прекрасно проводят время вместе и становятся друзьями. Но однажды о Джулсе узнает государство…