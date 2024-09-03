Кристина Асмус и Гарик Харламов отвели дочь в школу

Кристина Асмус в личном блоге опубликовала фото со школьной линейки. В начале сентября звезда картины «Обе Две» отвела свою дочь Анастасию в пятый класс. Актриса пришла в школу вместе со своим бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым.
«5-й класс! Как быстро растут свои дети! Гордимся тобой, наша суперская девчонка! В добрый путь и выдержки всем причастным!» — написала Асмус.
Для школьного мероприятия она выбрал черно-белый наряд: актриса надела шелковое платье-комбинацию, поверх которого накинула шифоновый кардиган.
А вот внешний вид Харламова, который надел футболку и шорты, пользователи сети высмеяли. Они отметили, что резидент Comedy Club как будто бы пришел не в школу, а на пикник или шашлыки.
«Гарик в чем спал, в том и пришел к дочери на линейку», «Игорь Юрьевич с огорода заскочил?», «Типичный папин лук на все случаи жизни», «Мама с дочерью красотки, папа как всегда…».
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в 2020 году после семи лет брака. Несмотря на разногласия, они поддерживают дружеские отношения и встречаются на праздниках их десятилетней дочери Анастасии.
В начале лета юморист женился на своей возлюбленной, актрисе Екатерине Ковальчук, с которой до этого встречался три года. Звезда фильма «Теща» признавался, что хочет вновь стать отцом.