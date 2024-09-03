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Моника Беллуччи снялась в кружевном топе и прозрачной юбке на столе

Актриса поделилась кадрами из новой фотосессии для глянцевого журнала

Актриса Моника Беллуччи снялась для сентябрьского выпуска журнала Numéro. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

59-летняя Моника Беллуччи предстала перед камерой в откровенных образах. На одном из кадров актриса лежала на столе в черном кружевном топе и прозрачной юбке с завышенной талией. На других снимках знаменитость была запечатлена в боди и пальто, «голом» платье, жакете и рубашке с галстуком. Визажисты сделали Беллуччи макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — укладку. Автором съемки выступил фотограф Жан-Батист Мондино.

На прошлой неделе Моника Беллуччи вместе с возлюбленным, режиссером Тимом Бертоном, была замечена в Италии. Влюбленные прибыли в Венецию на ежегодный кинофестиваль, в рамках которого состоялась премьера фильма «Битлджус Битлджус». На фотоколле актриса позировала в черном облегающем миди-платье в горох с декольте. Она дополнила его солнцезащитными очками и босоножками на платформе. Знаменитость сделала легкую укладку и нюдовый макияж.

Слухи о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона возникли в феврале 2023 года. По информации французской газеты Paris Match, на тот момент знаменитости встречались четыре месяца. В конце июня актриса в интервью журналу Elle France подтвердила, что встречается с режиссером.