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Александра Бортич вспомнила о съемках с «бесячими» детьми

Актриса уверена, что не всех детей стоит считать «цветами жизни»
Александра Бортич
Александра Бортич

Александра Бортич рассказала, что ей приходилось сниматься в кино с маленькими детьми. Актриса призналась, что некоторые юные коллеги ее раздражали и бесили.

«У меня, конечно, есть ребенок, но я не знаю, зачем люди делают вид, что все дети — это цветы жизни и все такое. Есть просто очень бесячие дети, это правда. Они раздражают очень сильно. И с такими детьми мне тоже приходилось сниматься», — отметила Бортич в программе «Кино в деталях».

Сама же звезда комедии «Я худею» воспитывает четырехлетнего сына Александра. Растить ребенка ей помогает бывший муж, предприниматель Евгений Савельев. Он проводит время с малышом, когда актриса находится на съемках.

«У моего ребенка, во-первых, есть отец. Он на площадку приезжал ко мне, и свой один выходной в неделю я всегда проводила с ним полностью», — рассказала звезда кино.

Она добавила, что у наследника есть артистические наклонности. Однако актриса не хотела бы, чтобы сын шел по ее стопам. Впрочем, препятствовать его выбору она не собирается.

Напомним, в мае 2023 года Александра Бортич призналась, что рассталась с отцом своего ребенка. Актриса и предприниматель сохранили дружеские отношения ради сына.