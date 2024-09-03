Александра Бортич вспомнила о съемках с «бесячими» детьми

«У меня, конечно, есть ребенок, но я не знаю, зачем люди делают вид, что все дети — это цветы жизни и все такое. Есть просто очень бесячие дети, это правда. Они раздражают очень сильно. И с такими детьми мне тоже приходилось сниматься», — отметила Бортич в программе «Кино в деталях».