Лянка Грыу рассказала, кем хочет стать ее сын

«Когда ты едешь в эмиграцию, когда полностью вброшен в новую реальность, ты полностью беспомощен, хотя буквально вчера, казалось, был на вершине. Плюс к этому у тебя ребенок с диагнозом “аутизм”, и никто не знает, что с ним будет», — говорила Грыу.