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Лянка Грыу рассказала, кем хочет стать ее сын

Актриса призналась, что актером или режиссером он быть пока не планирует

Лянка Грыу в беседе с Кино Mail рассказала, чем увлекается ее сын и какую профессию он выбрал. Актриса призналась, что Максим интересуется творческой деятельностью, но актером и режиссером он становиться не хочет.

Наследник звезды сериала «Тест на беременность» добавил, что хочет быть «онлайн-художником» и создавать сериалы.

«Веб-дизайнер, я так понимаю, художник. Как эта профессия называется? — Сериалы буду делать. — Тогда ты аниматор. Веб-аниматор. Режиссура анимации», — рассказали Грыу и ее сын.

Напомним, Лянка Грыу в 2011 году родила сына Максима от режиссера Михаила Вайнберга, с которым развелась в 2022-м. В 2014 году семья переехала в Америку — решение остаться за границей было принято в связи с тем, что ее сыну поставили диагноз «аутизм».

В одном из недавних интервью актриса признавалась, что тогда ей пришлось отказаться от многих выгодных проектов. Кроме того, в первое время жить в чужой стране было сложно.

«Когда ты едешь в эмиграцию, когда полностью вброшен в новую реальность, ты полностью беспомощен, хотя буквально вчера, казалось, был на вершине. Плюс к этому у тебя ребенок с диагнозом “аутизм”, и никто не знает, что с ним будет», — говорила Грыу.

Она отмечала, что, благодаря лечению на раннем этапе и современным технологиям, сын смог победить болезнь. Сегодня актриса помогает другим родителям, столкнувшимся с этой же проблемой.