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Александра Урсуляк высказалась об идее отца экранизировать «Войну и мир»

Актриса призналась, что сама она, в силу возраста, уже не претендует ни на какие роли в этом проекте

Александра Урсуляк посетила премьеру фильма «Смотри на меня!», где сыграла одну из главных ролей. Корреспондент Кино Mail поговорил с актрисой об идее ее отца, режиссера Сергея Урсуляка, экранизировать «Войну и мир» и поинтересовался, какую роль она хотела бы сыграть в проекте.

«Я, к сожалению, уже практически ни на какие роли не подхожу по возрасту. Но я буду просто радоваться за всех, кто примет участие в этом фильме. Потому что я думаю, что папа найдет очень много совсем юных и молодых актеров, которые станут суперзвездами», — отметила актриса.

Напомним, в июне этого года стало известно, что Сергей Урсуляк планирует снять сериал по роману Льва Толстого. Ранее режиссер уже создавал масштабные экранизации: «Жизнь и судьба» по роману-эпопее Василия Гроссмана, «Тихий Дон» по произведению Михаила Шолохова.

Также известно, что над своей экранизацией «Войны и мира» намерен работать Сарик Андреасян.