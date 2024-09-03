Александра Урсуляк высказалась об идее отца экранизировать «Войну и мир»

«Я, к сожалению, уже практически ни на какие роли не подхожу по возрасту. Но я буду просто радоваться за всех, кто примет участие в этом фильме. Потому что я думаю, что папа найдет очень много совсем юных и молодых актеров, которые станут суперзвездами», — отметила актриса.