Сальма Хайек показала откровенные фото в день своего 58-летия

Звезда фильмов «Фрида» и «От заката до рассвета» Сальма Хайек в день своего 58-летия поделилась фотографиями в купальнике. Кадры она выложила на своей странице в соцсети.
На большинстве снимков Хайек одета в яркие купальники. Актриса продемонстрировала фигуру и отметила, что все фотографии актуальные и были сделаны совсем недавно.
Свои образы актриса дополнила аксессуарами: соломенной шляпой, золотыми серьгами, солнцезащитными очками и парео с яркими принтами. На большинстве кадров актриса предстала без макияжа. По данным издания People, Сальма Хайек встречает 58-летие на Ибице.
Ранее актриса раскрыла свой секрет стройной фигуры и красоты — это медитация: «Люди говорят, что все это — результат тренировок. Я думаю, что это медитация. Но вы должны найти свой путь. Лично мне тренироваться тяжело. Для этого нужно обладать дисциплиной — это непросто. Но медитация, например даже прогулка в парке, мне подходит», — сказала Хайек.
Знаменитость гордится своей фигурой. В 2021 году она заявила, что к женщинам предъявляют большие требования относительно внешности, но в ее случае «все не так уж плохо».
Хайек часто публикует на своей странице в соцсети откровенные фото. Недавно знаменитость поделилась кадрами, где она запечатлена в желтом купальнике на яхте. А до этого актриса показала лицо без макияжа, на фото также видны седые волосы звезды. «Я просыпаюсь и подсчитываю, сколько седых волос и морщин разрушили тусовку этим утром», — с юмором прокомментировала кадр актриса.
Звезда Голливуда замужем за французским предпринимателем Франсуа-Анри Пино. Они поженились в День святого Валентина в 2009 году в Париже. Роман актрисы и бизнесмена начался в 2006 году, в сентябре 2007-го у пары родилась дочь Валентина Палома.
Ранее Сальма Хайек снялась в бикини и с седыми волосами.