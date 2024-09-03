Сальма Хайек показала откровенные фото в день своего 58-летия

Ранее актриса раскрыла свой секрет стройной фигуры и красоты — это медитация: «Люди говорят, что все это — результат тренировок. Я думаю, что это медитация. Но вы должны найти свой путь. Лично мне тренироваться тяжело. Для этого нужно обладать дисциплиной — это непросто. Но медитация, например даже прогулка в парке, мне подходит», — сказала Хайек.