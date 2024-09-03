В сети обсуждают новый выход Леди Гаги в мини-платье

Певица Леди Гага была замечена вместе с женихом Майклом Полански в Италии. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Леди Гага и Майкл Полански прибыли в Венецию на ежегодный кинофестиваль. Певица появилась на публике в черном мини-платье в горошек, которое дополнила солнцезащитными очками, блестящими колготками и туфлями на каблуках. Предприниматель предпочел черный джемпер, куртку, брюки, кеды и солнцезащитные очки.
Читатели Daily принялись обсуждать фигуру Леди Гаги. По мнению интернет-пользователей, певица скрывает то, что они с женихом ждут ребенка.
«Она беременна. Платье определенно сшито так, чтобы скрыть животик, и они выглядят очень счастливыми», «Я думаю, она беременна», «Гага выглядит как беременная», «Она думает, что кого-то обманет? Когда родится ребенок?», «Она выглядит прекрасно, но определенно скрывает животик», — писали в комментариях.
В июне впервые появились слухи о том, что Леди Гага ждет ребенка. Причиной разговоров стали фотографии папарацци, где певица была запечатлена в облегающем платье на свадьбе своей сестры. Журналисты заметили у поп-исполнительницы «округлившийся живот». Однако вскоре артистка опровергла сплетни, процитировав строчку из песни Тейлор Свифт: «Просто отчаянно рыдаю в спортзале».
В июле Леди Гага подтвердила слухи о помолвке с Майклом Полански.