В сети обсуждают новый выход Леди Гаги в мини-платье

В июне впервые появились слухи о том, что Леди Гага ждет ребенка. Причиной разговоров стали фотографии папарацци, где певица была запечатлена в облегающем платье на свадьбе своей сестры. Журналисты заметили у поп-исполнительницы «округлившийся живот». Однако вскоре артистка опровергла сплетни, процитировав строчку из песни Тейлор Свифт: «Просто отчаянно рыдаю в спортзале».