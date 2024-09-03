Дочь Пересильд играет «Алису в стране чудес»: первые кадры

Маму Алисы, которая в мире зазеркалья оказывается Черной королевой, играет Ирина Горбачева. «Я люблю сниматься в сказочном жанре, потому что в нем можно играть с характерами и полностью перевоплощаться. В данный период жизни мне очень нравится работать с интересными и яркими персонажами. И, к счастью, это можно делать именно в сказках, чего желаю не только себе, но и всем!» — отметила актриса.