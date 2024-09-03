Дочь Пересильд играет «Алису в стране чудес»: первые кадры

Начались съемки мюзикла «Алиса в стране чудес», который станет осовремененной киноадаптацией одноименного детского аудиоспектакля на стихи Владимира Высоцкого по мотивам сказки Льюиса Кэролла.
Роль 15-летней школьницы Алисы исполняет Анна Пересильд. По сюжету, ее героиня попадает в волшебную Страну Чудес, среди жителей которой встречает своих родных и друзей, но они не узнают ее. Девочке предстоит переплыть море собственных слез, заблудиться в волшебном лесу и преодолеть другие необычные испытания, а также спасти Страну Чудес от грядущей катастрофы.
Звезда сериала «Слово пацана» призналась, что роль Алисы была ее мечтой, а в фильме она будет петь, танцевать и выполнять необычные трюки: «Подготовка к роли была очень тщательной: я круглосуточно разбирала сценарий, пересматривала все экранизации и, вдохновляясь ими, в воображении рисовала свою Алису. Я пыталась сделать героиню непохожей на себя, потому что всегда интереснее играть ту роль, которая тебе совершенно противоречит», — добавила Анна Пересильд.
Маму Алисы, которая в мире зазеркалья оказывается Черной королевой, играет Ирина Горбачева. «Я люблю сниматься в сказочном жанре, потому что в нем можно играть с характерами и полностью перевоплощаться. В данный период жизни мне очень нравится работать с интересными и яркими персонажами. И, к счастью, это можно делать именно в сказках, чего желаю не только себе, но и всем!» — отметила актриса.
Образ Шляпника в фильме воплотит Милош Бикович. В актерском составе проекта также заявлены Паулина Андреева, Сергей Бурунов, Кристина Бабушкина, Полина Гухман, Олег Савостюк, Андрей Федорцов, Илья Лыков, Артем Кошман и другие.
Режиссером проекта выступает Юрий Хмельницкий («Лед 3»), сценарий написала Карина Чувикова. Производством ленты занимается компания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-кинотеатром Kion и «Газпром-Медиа Холдинг». Съемки пройдут в Москве, Сочи, Абхазии и ОАЭ.