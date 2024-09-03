93-летний Иван Краско рассказал о состоянии здоровья

По словам самого Краско, чувствует он себя соответственно возрасту, но не мог не прийти на мероприятие своего друга. Однако передвигаться актер смог только с помощью своей ассистентки Дарьи. Девушка предупредила журналистов, что задавать вопросы следует как можно громче.