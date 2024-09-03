СМИ: Индия потребовала разъяснений от Netflix из-за сериала о захвате самолета

«Никто не имеет права играть с чувствами людей этой страны. Культуру и цивилизацию Индии всегда следует уважать. Вы должны хорошо подумать, прежде чем изображать что-то в неправильном ключе. Правительство относится к этому очень серьезно», — приводит телеканал NDTV слова одного из высокопоставленных индийских чиновников.