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Сталлоне раскрыл подробности приквела «Рокки»

Актер заявил, что сценарий нового проекта напоминает ему «Леди и Бродягу»
Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки», 1976 г.
Сильвестр Сталлоне в фильме «Рокки», 1976 г.Источник: Rex / Fotodom.ru

Легендарный актер Сильвестр Сталлоне заявил, что работает над приквелом одного из главных фильмов в своей карьере «Рокки». Слова Слая передает портал Games Radar.

Как рассказал журналистам Сталлоне, предыстория будет повествовать о юности самого известного киношного боксера. По сюжету, 17-летний Бальбоа знакомится со своей будущей женой Эдриан и ее братом Поли.

«Сценарий очень дорог и близок моему сердцу. Он напоминает “Леди и бродягу”, но только с людьми. Это будет прекрасно», — сказал актер.

Ранее Сильвестр Сталлоне показал архивные кадры с женой.