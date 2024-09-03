Некоторые актеры так хорошо играют в совместных картинах, что их из раза в раз приглашают для новых совместных съемок. Юмор, очарование и харизма ведут фильм к успеху и попадают зрителю прямо в сердце. В статье расскажем о ярких творческих парах, которые часто появляются в фильмах вместе.
1. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон
Это пример не только блестящей совместной игры на экране, но и крепкой дружбы. Бен и Мэтт познакомились, когда жили недалеко друг от друга и были еще детьми. Первая их совместная работа была «Умницы Уилла Хантинга» — друзья написали к ней сценарий, за который получили Оскар, а также сыграли в этом фильме главные роли. На достигнутом они не остановились — Бен Аффлек и Мэтт Дэймон стали продюсерами более десятка фильмов и сыграли вместе в «Догме», «Школьных узах», «В погоне за Эми», «Девушке из Джерси» и других.
2. Пьер Ришар и Жерар Депардье
Комичный кудрявый блондин Ришар и грубоватый обольстительный Депардье составили один из лучших дуэтов прошлого века. Они сыграли вместе в трех фильмах — «Невезучие» (1981), «Папаши» (1983) и «Беглецы» (1986) и все они имели оглушительный успех и рекордные кассовые сборы. Комедийный талант двух французских актеров покорил зрителя своей непосредственностью и живой игрой.
3. Эмма Стоун и Райан Гослинг
Это, пожалуй, самая романтичная экранная пара. Однако как бы правдоподобно они ни играли нежные любовные чувства в фильмах, особенно в романтическом мюзикле «Ла-Ла Ленд», каждый в жизни остается верен своему спутнику. Эмму и Райана связывает лишь дружба, которая помогает им так убедительно передавать влечение и страсть.
4. Тимоти Шаламе и Сирша Ронан
Еще одна пара, которым приписывают роман в реальной жизни — это Тимоти Шаламе и Сирша Ронан. Встретившись в 2016 году на съемочной площадке фильма «Леди Берд», молодые люди смогли завязать крепкую дружбу. После они сыграли еще во «Французском вестнике» и драме «Маленькие женщины». Как утверждает Сирша, в киноиндустрии всегда хотят поженить экранных влюбленных, но Тимоти для нее остается близким другом.
5. Том Харди и Киллиан Мерфи
Брутальный и уверенный в себе Том и очаровательный ирландец с глазами цвета океана Киллиан создают поистине неповторимую атмосферу. Два обаятельных актера первый раз сыграли вместе в киноленте «Начало» Кристофера Нолана. Также они снимались в «Темном рыцаре: Возрождение легенды», «Дюнреке» и сериале «Острые козырьки», к которому Том Харди присоединился во втором сезоне, сыграв харизматичного главу преступной банды.
6. Брэдли Купер и Дженнифер Лоуренс
Уже первая совместная кинолента «Мой парень — псих!» принесла Дженнифер Лоуренс «Оскар» за лучшую женскую роль. Вдвоем они появились в четырех проектах, а когда Лоуренс была приглашена на главную роль в драме «Серена», снятого по одноименному роману Рона Раша, она добилась того, чтобы ее партнером был Брэдли Купер. Брэдли в свою очередь признается, что сыграл бы с Дженнифер в любом фильме — настолько им комфортно рядом.
7. Мэрил Стрип и Роберт Де Ниро
Романтическая и старая как мир история любви, которая возникла между героями фильма «Влюбленные» была отлично сыграна Мэрил Стрип и Робертом Де Ниро. Лента вышла в 1984 году, хотя за несколько лет до этого, в 1978 актеры снялись в военной драме «Охотник на оленей». Именно при съемке этой картины Де Ниро покорил Стрип своей добротой. Он поставил ультиматум, что откажется от своей роли, если студия выгонит заболевшего тогда раком Джон Казале, возлюбленного Мерил на тот момент. Этот случай стал началом большой дружбы между Мэрил Стрип и Робертом Де Ниро.
8. Джонни Депп и Хелена Бонем Картер
Благодаря бывшему мужу Хелены Бонем Картер, Тиму Бертону, они сыграли с Джонни Деппом множество мистических, сказочных и безумных ролей. В картине «Чарли и шоколадная фабрика» Депп предстал в роли чудаковатого кондитера Вилли Вонки, а Картер сыграла миссис Бакет — нежную и заботливую маму Чарли, который вытянул золотой билет на фабрику. В «Суини Тодде» они предстали в мрачных ролях и вместе расправлялись с обидчиками, а в полнометражном мультфильме «Труп невесты» озвучили главных героев. Это не весь список экстравагантной парочки, где они как будто дополняют легкое безумство друг друга и невероятный талант к перевоплощениям.
9. Уилл Смит и Мартин Лоуренс
«Плохие парни» в исполнении этих звездных актеров стали началом не только успешной карьеры, но и дружбы, которая длится уже десятилетия. Первый фильм серии вышел в 1995 году, тогда актеры сразу поняли, что между ними есть безоговорочное взаимопонимание на площадке и в жизни. А в 2024 году в мировой прокат вышла четвертая часть.
10. Венсан Кассель и Моника Беллуччи
Итальянская красавица и привлекательный французский актер впервые встретились на съемках фильма «Квартира». Взаимной симпатии между ними не возникло, скорее наоборот — Кассель считал Беллуччи всего лишь моделью с подиума, а она назвала его напыщенным индюком. Лишь узнав друг друга получше, актеры поняли, насколько обманчиво было первое впечатление. Они снялись вместе в «Добермане» и «Необратимости» и были вместе 17 лет, 12 из которых прожили в браке.