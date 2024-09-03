Романтическая и старая как мир история любви, которая возникла между героями фильма «Влюбленные» была отлично сыграна Мэрил Стрип и Робертом Де Ниро. Лента вышла в 1984 году, хотя за несколько лет до этого, в 1978 актеры снялись в военной драме «Охотник на оленей». Именно при съемке этой картины Де Ниро покорил Стрип своей добротой. Он поставил ультиматум, что откажется от своей роли, если студия выгонит заболевшего тогда раком Джон Казале, возлюбленного Мерил на тот момент. Этот случай стал началом большой дружбы между Мэрил Стрип и Робертом Де Ниро.