Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Умер актер из «Знахаря» и комедии «Ва-банк»

Эугениуш Корчаровский снялся в нескольких советских и советско-польских фильмах
Эугениуш Корчаровский (фото: соцсети)
Эугениуш Корчаровский (фото: соцсети)

Польский актер театра, кино и сериалов Эугениуш Корчаровский, который известен по кинокартине «Знахарь» и комедии «Ва-банк», умер на 88-м году жизни. Об этом сообщили его дети, не раскрыв подробностей случившегося, передает «Российская газета».

Артист сыграл в нескольких советских и советско-польских фильмах, некоторые работы, такие, как комедия «Ва-банк», были широко известны российскому зрителю. Также Корчаровский мог запомниться ролями в «От Буга до Вислы» и военной эпопее «Красный цвет папоротника».

Эугениуш Корчаровский родился во Львове в 1937 году, в 1963 году закончил Академию драматического искусства в Кракове. Его театральная карьера строилась в театрах Лодзи — имени Ярача, Новом театре, Ziemi Łódzkiej и Studyjnego, а впервые на экране он появился в 1964-м.