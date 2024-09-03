Умер актер из «Знахаря» и комедии «Ва-банк»

Эугениуш Корчаровский родился во Львове в 1937 году, в 1963 году закончил Академию драматического искусства в Кракове. Его театральная карьера строилась в театрах Лодзи — имени Ярача, Новом театре, Ziemi Łódzkiej и Studyjnego, а впервые на экране он появился в 1964-м.