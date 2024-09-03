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Критики назвали фильм с российскими актерами претендентом на «Оскар»

«Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном может побороться за престижную кинопремию

Американский фильм «Анора» режиссера Шона Бейкера может стать триумфатором церемонии вручения премии «Оскар». Такое мнение высказали авторитетные критики издания Variety.

Картина, в которой сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, получила высокие оценки сначала на престижном Каннском фестивале, а затем и на смотре в Теллурайде. Как пишет издание, оба артиста достойны быть выдвинутыми на соискание премии Американской киноакадемии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Исполнительница главной роли Майки Мэдисон также отмечается как кандидат на награду за лучшую женскую роль.

Известно, что фильм выйдет в российский прокат 17 октября.

Ранее сообщалось, что «Анора» Шона Бэйкера станет фильмом открытия кинофестиваля «Маяк 2024», который пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября.