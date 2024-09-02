Елизавета Боярская опубликовала совместное фото с Максимом Матвеевым

На днях Матвеев сообщил, когда выйдет третий сезон «Триггера». По словам актера, премьера запланирована на 19 сентября. События в сериале развернутся после финальных сцен полнометражной картины «Триггер. Фильм». Психолог Артем Стрелецкий (Матвеев) вернется в столицу, к привычной жизни — его ждут семья, работа, а также старые психологические травмы. Ему предстоит не только помочь другим людям исправить их жизнь, но и постараться наладить собственную.