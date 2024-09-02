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Елизавета Боярская опубликовала совместное фото с Максимом Матвеевым

Актриса сообщила, что они отправили детей в школу и планируют отдохнуть

38-летняя российская актриса Елизавета Боярская поделилась с пользователями Сети новым фото. В соцсети она опубликовала снимок, на котором запечатлена с мужем — 42-летним Максимом Матвеевым.

«Дети в школу, у родителей каникулы», — подписала кадр Боярская.

Как именно они планируют начать «каникулы», актриса не уточнила. Судя по фону, вероятно, снимок был сделан в кафе: звезды кино сидят за столом, в кадр попал стакан кофе.

Ранее пара делилась фото из отпуска, который решили провести на Алтае. «Без связи, перезагрузка, наедине с природой», — комментировал снимки Матвеев.

Матвеев и Боярская встретились на пробах в картину «Не скажу», где впоследствии сыграли главных героев. Их роман начался во время съемок. Фильм вышел в прокат в 2010 году, в том же году знаменитости сыграли свадьбу. Пара воспитывает двоих сыновей — 12-летнего Андрея и 5-летнего Григория.

На днях Матвеев сообщил, когда выйдет третий сезон «Триггера». По словам актера, премьера запланирована на 19 сентября. События в сериале развернутся после финальных сцен полнометражной картины «Триггер. Фильм». Психолог Артем Стрелецкий (Матвеев) вернется в столицу, к привычной жизни — его ждут семья, работа, а также старые психологические травмы. Ему предстоит не только помочь другим людям исправить их жизнь, но и постараться наладить собственную.