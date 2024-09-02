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Фильм на вечер: красивая драма-вестерн от Вигго Мортенсена

Любуемся невероятно гармоничной парой Вигго Мортенсена и Вики Крипс, сыгравших в созерцательной исторической картине «Мертвые не причиняют боли»

Сан-Франциско, 1860-е. Датский офицер в отставке Хольгер Ольсен встречает независимую и смешливую Вивьен Ле Куди. Очарованные друг другом, они переезжают в Неваду и вместе строят там уютное гнездышко. Хольгер работает плотником, Вивьен хозяйничает за барной стойкой в салуне.

А однажды в их размеренную жизнь врывается Гражданская война. Хольгер записывается добровольцем, и Вивьен остается одна, вынужденная противостоять коррумпированному мэру и отбиваться от его жестокого сына.

«Мертвые не причиняют боли» — не столько классический вестерн, сколько созерцательная и нежная драма о суровой жизни на Диком Западе, протекающей на фоне прекрасных пейзажей, слепящего солнца и бесконечной борьбы за выживание.

Для Вигго Мортенсена фильм стал второй режиссерской работой, а его экранный дуэт с Вики Крипс излучает такое тепло и гармонию, что этой парой хочется любоваться как можно дольше.

Мертвые не причиняют боли
5.6
Мертвые не причиняют боли
2023/США, Дания, Канада, Мексика, Великобритания
18+
драма
мелодрама
вестерн