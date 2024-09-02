25 августа народной артистке России исполнилось 82 года. На ее счету более 50 картин. Расскажем о пяти наиболее ярких и запоминающихся ролях, которые сыграла Маргарита Терехова.
1. «Здравствуй, это я!» (1965 год)
Кинолента, ставшая дебютом для молодой актрисы, была снята армянским режиссером Фрунзе Довлатяном. В картине была передана атмосфера 60-х годов: это было время надежд, научного и технического прогресса СССР, а наряду с этим — отголоски войны, потери и душевные травмы, которые несло то непростое время для человека. Терехова исполнила роль Тани, которая в начале фильма была маленькой девочкой, передающей герою Армена Джигарханяна, Артему, прощальное послание от уходившей на фронт жены Люси, героини Натальи Фатеевой. Спустя много лет повзрослевшая уже красавица — девушка Таня узнала его на улице и шла за ним с немым вопросом — вернулась ли его жена, помнит ли он ее, любит ли до сих пор. Таня стала для Артема болезненным воспоминанием о прошлом, где все было по-другому и была жива его любимая. «Здравствуй, это я!» был высоко оценен на Каннском фестивале.
2. «Бегущая по волнам» (1967 год)
В основу фильма был взят одноименный роман Александра Грина, поклонником которого был сценарист Александр Галич. В болгарский прокат «Бегущая по волнам» вышла раньше, чем в Советском Союзе. Сценарий ленты был преподнесен по-своему, картина имела неоднозначные оценки, а из-за сложных отношений Галича с властями СССР лента впоследствии и вовсе стала недоступна для зрителя до времен перестройки. Терехова сыграла в картине романтическую героиню Биче Сениэль, в которую влюбился пианист Томас Гарвей. Несмотря на ограниченный прокат, работа в проекте подарила актрисе встречу с будущим мужем — Саввой Хашимовым, который и сыграл Гарвея. Брак продлился пару лет, у актеров родилась дочь Анна, последовавшая в мир кино по стопам родителей.
3. «Белорусский вокзал» (1971 год)
История фильма «Белорусский вокзал» затрагивает события Великой Отечественной Войны, не показав при этом ни единого эпизода боевых действий. Друзья-фронтовики, расставшиеся на белорусском вокзале в 1945 году, встречаются через 25 лет после войны, чтобы проводить в последний путь своего боевого товарища. Небольшая, но запоминающаяся роль Тереховой не только не затерялась, но и выглядела ярко на фоне именитых коллег по картине, таких как Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант, Анатолий Папанов и Всеволод Сафонов. Она показала типичную представительницу молодого поколения того времени в противовес старшим, тем, кто прошел страшное военное время и не смог до конца привыкнуть к мирной жизни.
4. «Зеркало» (1974 год)
Это одна из самых известных работ режиссера Андрея Тарковского. Фильм был для него автобиографичным — он вложил в картину воспоминания из детства, отношения с матерью и отцом, их разводом. Здесь Маргарита сыграла роли матери и жены героя. Она признавалась, что работа в «Зеркале» помогла ей раскрыться как драматической актрисе. Тарковский считал Терехову гениальной и по поводу их связи ходило много слухов, однако ни один из них так и не подтвердился.
5. «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979 год)
Самая яркая роль — это, пожалуй, Миледи в приключенческом трехсерийном фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» по мотивам романа Александра Дюма. Соблазнительная и коварная Леди Винтер получилась чрезвычайно запоминающейся — она скакала на лошади и дралась не хуже самих мушкетеров. Единственным неприятным воспоминанием о съемках стало для Тереховой то, что волосы сильно пострадали за это время — актриса вспоминала, что их приходилось постоянно завивать плойкой, чтобы добиться заветных локонов.