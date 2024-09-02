Кинолента, ставшая дебютом для молодой актрисы, была снята армянским режиссером Фрунзе Довлатяном. В картине была передана атмосфера 60-х годов: это было время надежд, научного и технического прогресса СССР, а наряду с этим — отголоски войны, потери и душевные травмы, которые несло то непростое время для человека. Терехова исполнила роль Тани, которая в начале фильма была маленькой девочкой, передающей герою Армена Джигарханяна, Артему, прощальное послание от уходившей на фронт жены Люси, героини Натальи Фатеевой. Спустя много лет повзрослевшая уже красавица — девушка Таня узнала его на улице и шла за ним с немым вопросом — вернулась ли его жена, помнит ли он ее, любит ли до сих пор. Таня стала для Артема болезненным воспоминанием о прошлом, где все было по-другому и была жива его любимая. «Здравствуй, это я!» был высоко оценен на Каннском фестивале.