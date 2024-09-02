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49-летняя Ева Лонгория вышла на красную дорожку в откровенном образе

Актриса снялась в прозрачном платье на гала-вечере в рамках кинофестиваля в Венеции

Голливудская актриса Ева Лонгория появилась на публике в откровенном наряде. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media.ru

49-летняя знаменитость стала гостьей гала-вечера amfAR, который прошел 1 сентября в рамках 81-го Венецианского кинофестиваля. На светском мероприятии актриса показала ягодицы, надев черное макси-платье, которое состояло из боди в пайетках и прозрачной юбки. Звезда «Отчаянных домохозяек» дополнила образ бриллиантовыми серьгами, босоножками на каблуках и множеством колец. Визажисты сделали Лонгории вечерний макияж с черными стрелками и нюдовой помадой, а стилисты — высокий хвост.

В мае актриса снялась в спортзале. Ева Лонгория выложила видео со своей тренировкой на батуте. Знаменитость чередовала прыжки на одной и двух ногах. Одновременно с этим она выполняла разведение гантелей в стороны.

Недавно папарацци показали, как Ева Лонгория выглядит в купальнике в реальной жизни. Фотографы подловили актрису, когда она гуляла по пляжу. Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» была запечатлена в синем бикини.