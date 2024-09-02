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Светлана Ходченкова показала фигуру на отдыхе

Актриса снялась на фоне гор в полурасстегнутой рубашке и коротких шортах

Актриса Светлана Ходченкова показала фигуру в полурасстегнутой рубашке на отдыхе. Знаменитость опубликовала фото в соцсети.

41-летняя Светлана Ходченкова позировала в бежевых коротких шортах, которые дополнила белой объемной полурасстегнутой рубашкой. Актриса была запечатлена с распущенными волосами на фоне гор.

В марте Светлана Ходченкова приняла участие в съемках рекламной кампании бренда IDOL. На одном из кадров артистка была одета в белое облегающее платье-макси из прозрачного кружева, которое подчеркнуло ее фигуру. Актриса распустила волосы. Визажисты сделали Светлане Ходченковой нюдовый макияж. Знаменитость позировала перед фотографом, сидя на металлическом стуле на фоне песка.

На днях Светлана Ходченкова опубликовала провокационный снимок, который сделала во время отдыха в Европе. Актриса снялась без лифа от купальника. Знаменитость была одета в черные солнцезащитные очки. Она собрала волосы в небрежный пучок и повернулась спиной к камере. Светлана Ходченкова сидела в бассейне.