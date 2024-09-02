Светлана Ходченкова показала фигуру на отдыхе

На днях Светлана Ходченкова опубликовала провокационный снимок, который сделала во время отдыха в Европе. Актриса снялась без лифа от купальника. Знаменитость была одета в черные солнцезащитные очки. Она собрала волосы в небрежный пучок и повернулась спиной к камере. Светлана Ходченкова сидела в бассейне.