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«Не позволю никому другому»: Иэн Маккеллен хочет снова стать Гэндальфом

Актер заявил, что может снова сыграть мага из произведений Толкина
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»
Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Британский актер Иэн Маккеллен заявил, что может вновь сыграть мага Гэндальфа в спин-оффе экранизаций книг Джона Толкина «Властелин колец: Охота на Голлума». 85-летнего актера цитирует Sky News.

«Не позволю никому другому надеть остроконечную шляпу и бороду, пока могу сам. Узнал, что будут новые фильмы, что в сюжете есть Гэндальф, и меня ждут на его роль», — сказал он.

Пока, уточнил актер, у него нет ни сценария, ни дат съемок.

«Лучше бы им поторопиться», — сказал артист. Он выразил надежду, что его «ноги, легкие и разум» будут работать к моменту съемок.

Премьера фильма запланирована на 2026 год.

В июне Маккеллен упал со сцены во время спектакля в Лондоне. Тогда сообщалось, что ему предстоит долгое восстановление.

За роли Гэндальфа в фильме «Властелин колец: Братство кольца» и голливудского режиссера Джеймса Уэйла в картине «Боги и монстры» Маккеллен выдвигался на кинопремию «Оскар». Он также является лауреатом семи британских театральных премий Лоуренса Оливье и американской театральной премии «Тони».

Ранее стало известно, что спасло 85-летнего актера «Властелина колец» при падении со сцены.