Звезда «Ворониных» почтила память Бориса Клюева

«Хочу быть неким напоминанием об этом дне, который дает нам не только радость и школьные хлопоты, но и добрую грусть об утрате светлого и харизматичного человека, который любил эту жизнь. И мы будем так же ее любить, следуя вашему стремлению, Борис Владимирович. Безумно скучаю и люблю», — отметила Волкова.