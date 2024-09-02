Звезда «Ворониных» почтила память Бориса Клюева

Екатерина Волкова, исполнительница роли Веры Ворониной в сериале «Воронины», почтила память своего коллеги Бориса Клюева, который ушел из жизни 1 сентября 2020 года. Актриса поделилась архивным кадром, который был сделан на съемках сериала.
На фото она запечатлена с Клюевым, а также с Георгием Дроновым и Анной Фроловцевой. Волкова отметила, что Борис Владимирович ушел из жизни физически, но навсегда остался в памяти и в сердце.
«Хочу быть неким напоминанием об этом дне, который дает нам не только радость и школьные хлопоты, но и добрую грусть об утрате светлого и харизматичного человека, который любил эту жизнь. И мы будем так же ее любить, следуя вашему стремлению, Борис Владимирович. Безумно скучаю и люблю», — отметила Волкова.
Борис Клюев ушел из жизни после продолжительной болезни — в последние годы он боролся с раком легких. Большинству зрителей он запомнился по роли Николая Петровича в сериале «Воронины».
В начале этого года Волкова отмечала, что снять продолжение ситкома без Бориса Владимировича не получится, потому что он был центральным персонажем.
«Если и возродятся “Воронины”, то это уже будет новый проект, потому что нет главы семьи — Бориса Владимировича. Если вдруг канал захочет вернуть сериал, то, быть может, история будет крутиться уже вокруг нас с Егором», — говорила актриса.
Весной этого года стало известно о съемках сиквела проекта — сериала «Костя — Вера». По сюжету, Николай Петрович уходит из жизни, после чего его жена Галина Ивановна (Анна Фроловцева) переезжает на дачу. Костя (Георгий Дронов) и Вера переезжают в новую квартиру.
Теперь в их семье появляется новый человек — Сергей (Николай Новоселов), возлюбленный их старшей дочери Маши (Карина Орлова). Парень не нравится Косте, и он намерен избавиться от незавидной партии для дочери.
Премьера сериала «Костя — Вера» состоится 9 сентября на СТС.