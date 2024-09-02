Марина Александрова получила специальность искусствоведа

«Помните, как Лукашин сбегает в Ленинград, когда не знает жизненных ответов, так я сбегаю в учебу. О том, что я решила получить дополнительное образование, знала лишь семья. Да, мне пришлось говорить на съемках, что у меня репетиции, а на репетициях — что у меня съемки. Я, с трудом, но это сделала! Да простят меня съемочные группы», — рассказала Александрова.