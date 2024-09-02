Марина Александрова получила специальность искусствоведа

Марина Александрова рассказала, что получила еще одно высшее образование. Актриса стала искусствоведом и окончила университет с красным дипломом.
Звезда сериала «Екатерина» призналась, что идет учиться, когда «чего-то не хватает».
«Помните, как Лукашин сбегает в Ленинград, когда не знает жизненных ответов, так я сбегаю в учебу. О том, что я решила получить дополнительное образование, знала лишь семья. Да, мне пришлось говорить на съемках, что у меня репетиции, а на репетициях — что у меня съемки. Я, с трудом, но это сделала! Да простят меня съемочные группы», — рассказала Александрова.
Она добавила, что муж подстраивал все их путешествия под ее программу обучения. Зато дети вместе с ней побывали в лучших музеях и послушали от нее рассказы о великих художниках и их произведениях.
«Дорогие внуки, а как все уже давно поняли, я веду эту страницу для них, знайте, я готова провести экскурсии по всем страницам мировой живописи, скульптуры, архитектуры, да и просто поболтать о сложных судьбах уличных художников! Неугомонная ученица!» — заключила актриса.
Ранее Марина Александрова в честь своего дня рождения показала семейные фотографии из путешествия по Лондону.