Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Марина Александрова получила специальность искусствоведа

Актриса окончила университет с красным дипломом
Марина Александрова
Марина АлександроваИсточник: Legion-Media.ru

Марина Александрова рассказала, что получила еще одно высшее образование. Актриса стала искусствоведом и окончила университет с красным дипломом.

Звезда сериала «Екатерина» призналась, что идет учиться, когда «чего-то не хватает».

«Помните, как Лукашин сбегает в Ленинград, когда не знает жизненных ответов, так я сбегаю в учебу. О том, что я решила получить дополнительное образование, знала лишь семья. Да, мне пришлось говорить на съемках, что у меня репетиции, а на репетициях  — что у меня съемки. Я, с трудом, но это сделала! Да простят меня съемочные группы», — рассказала Александрова.

Она добавила, что муж подстраивал все их путешествия под ее программу обучения. Зато дети вместе с ней побывали в лучших музеях и послушали от нее рассказы о великих художниках и их произведениях.

«Дорогие внуки, а как все уже давно поняли, я веду эту страницу для них, знайте, я готова провести экскурсии по всем страницам мировой живописи, скульптуры, архитектуры, да и просто поболтать о сложных судьбах уличных художников! Неугомонная ученица!» — заключила актриса.

Ранее Марина Александрова в честь своего дня рождения показала семейные фотографии из путешествия по Лондону.