Младшая дочь Юлии Пересильд стала героиней романтичной фотосессии

«Маша… Маруся… В этой первой фотографии для меня она самая настоящая — парадокс, принцесса вот с таким характером. Ну и мы, конечно, все счастливы, что она вдруг решила примерить на себя платье принцессы. Сама придумала. Интересно. Наблюдаем дальше», — отметила звезда картины «Вызов».