Младшая дочь Юлии Пересильд стала героиней романтичной фотосессии

Юлия Пересильд поделилась в личном блоге новыми снимками своей 11-летней дочери Марии Пересильд. Юная актриса, которая предпочитает носить брюки, неожиданно предстала в романтичном образе.
Пересильд-младшая надела пышное нежно-розовое платье с объемными рукавами. Девочка распустила волосы, украсив прическу диадемой. Она также сделала нежный макияж, добавив на веки стразы.
«Маша… Маруся… В этой первой фотографии для меня она самая настоящая — парадокс, принцесса вот с таким характером. Ну и мы, конечно, все счастливы, что она вдруг решила примерить на себя платье принцессы. Сама придумала. Интересно. Наблюдаем дальше», — отметила звезда картины «Вызов».
Поклонники актрисы были в восторге от романтичного образа ее наследницы.
«Принцесса на все сто — яркая, солнечная, харизматичная!», «Потрясающая улыбка!», «Маша невероятная», «Какая красивая девочка! Платье ей к лицу», «Какая Маруся взрослая уже!! И такая красавица», «Какая красивая. Маше так идет розовый», «Очень на маму похожа», «Какая красивая и нежная девочка».
Напомним, Юлия Пересильд родила дочь Марию в 2013 году в союзе с режиссером Алексеем Учителем. У пары также есть 15-летняя дочь Анна Пересильд.
После расставания с Учителем Пересильд стала встречаться с актером Михаилом Тройником, с которым познакомилась на съемках фильма «Вызов». В картине они сыграли супружескую пару.