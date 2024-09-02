Любовь Аксенова вспомнила, как в начале карьеры подавала чай на площадке

Любовь Аксенова приняла участие в фестивале гик-культуры ГикКон и ответила на вопросы зрителей. Один из них поинтересовался, как актриса попала в кинематограф. Звезда сериала «Бывшие» вспомнила, что стала студенткой РАТИ-ГИТИС в 16 лет, и тогда не очень понимала, зачем ей это нужно.