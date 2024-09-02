Любовь Аксенова вспомнила, как в начале карьеры подавала чай на площадке

Любовь Аксенова приняла участие в фестивале гик-культуры ГикКон и ответила на вопросы зрителей. Один из них поинтересовался, как актриса попала в кинематограф. Звезда сериала «Бывшие» вспомнила, что стала студенткой РАТИ-ГИТИС в 16 лет, и тогда не очень понимала, зачем ей это нужно.
«Через 4 года, когда я уже готовила выпускной экзамен, подумала, что мне нужно поступать заново, я ничего не выучила за время учебы. Дальше я добирала собственным опытом, читала книги. Мораль такая: учитесь, пожалуйста, сразу», — цитирует Аксенова «КП».
Оказывается, в кино она стала сниматься не сразу. Изначально на съемочных площадках звезда фильма «Майор Гром: Игра» выполняла другую работу.
«Сначала на площадках я подавала чай, делала бутерброды, а на других могла работать “хлопушкой”», — призналась актриса.
Напомним, Любовь Аксенова дебютировала на экране в 2009 году, в сериалах «Детективы» и «След». Популярность к ней пришла в 2011 году благодаря участию в сериале «Закрытая школа».
Актриса также известна по таким проектам, как «Инквизитор», «Мажор», «Почка», «Жить жизнь», «Нюрнберг» и другим.