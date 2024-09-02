Опубликованы первые кадры новогоднего фильма ТНТ по «Бриллиантовой руке»

Ремейк комедии Леонида Гайдая будет вдохновлен шпионской бондианой. По сюжету, Семен Семенович Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. В Дубае контрабандисты наложат ему гипс, но не с бриллиантами, а с новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».