Софья Эрнст показала себя с седыми волосами

Жена Константина Эрнста Софья снялась в необычном образе. Знаменитость опубликовала фото в соцсетях.
36-летняя Софья Эрнст позировала в темно-зеленом макси-платье, украшенном блестками, с объемной юбкой и рукавами средней длины. Актриса дополнила наряд украшениями: серьгами, колье, нитью жемчуга, браслетом и кольцами. Знаменитость также надела парик с седыми волосами и сделала естественный макияж.
«Когда родители сказали: "Купи себе школьную форму сама". Всех причастных с началом учебного года!» — подписала фото жена Эрнста.
Софья Заика (в девичестве. — Ред.) официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.
У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей дочери Эрике восемь лет, младшей, Кире, семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.