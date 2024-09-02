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Софья Эрнст показала себя с седыми волосами

Актриса опубликовала фото в необычном образе и поздравила подписчиков с началом учебного года

Жена Константина Эрнста Софья снялась в необычном образе. Знаменитость опубликовала фото в соцсетях.

Софья Эрнст (фото: соцсети)
Софья Эрнст (фото: соцсети)

36-летняя Софья Эрнст позировала в темно-зеленом макси-платье, украшенном блестками, с объемной юбкой и рукавами средней длины. Актриса дополнила наряд украшениями: серьгами, колье, нитью жемчуга, браслетом и кольцами. Знаменитость также надела парик с седыми волосами и сделала естественный макияж.

«Когда родители сказали: "Купи себе школьную форму сама". Всех причастных с началом учебного года!» — подписала фото жена Эрнста.

Софья Заика (в девичестве. — Ред.) официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.

У пары трое общих детей, которых они редко показывают в соцсетях: их старшей дочери Эрике восемь лет, младшей, Кире, семь лет, а сыну Льву, которого назвали в честь отца продюсера, четыре года.