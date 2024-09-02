Софья Эрнст показала себя с седыми волосами

Софья Заика (в девичестве. — Ред.) официально стала женой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Супруги предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.