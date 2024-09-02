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Трейлер дня: Снигирь кружится в танце с призраком Шведова

Актриса снялась в сериале «Танго на осколках»

Появился трейлер танцевально-мистического сериала «Танго на осколках» с Юлией Снигирь в главной роли. На экране компанию ей составили Денис Шведов, Риналь Мухаметов и Анастасия Талызина.

В центре картины — не знающая проигрыша, стальная бизнес-леди Нора. Но ее идеально выстроенная жизнь рушится, когда внезапно умирает муж Ваня. Нора с удивлением узнает, что у супруга была тайная жизнь — с другой женщиной и занятиями танго.

Чтобы разобраться в произошедшем, Нора сама отправляется в школу танго. И оказывается в плену у этого страстного и чувственного танца. А мистическое возвращение мужа, которого не видит никто, кроме нее, и вовсе меняет ее жизнь.

Чтобы легко порхать в ритме танго, Юлия Снигирь специально для съемок училась танцевать. Ей и другим актерам давала уроки чемпионка мира по сценическому танго, хореограф Сагдиана Хамзина.

Режиссером сериала стал Сергей Сенцов, поставивший «1703» и «Престиж». Среди продюсеров — Валерий Тодоровский и Игорь Мишин.

Премьера сериала «Танго на осколках» состоится в сентябре на фестивале «Новый сезон» в Сочи, затем проект выйдет в онлайн-кинотеатре Kion.