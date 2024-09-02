Times: Джеймс Бонд пока не вернется на экраны

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Киносудьба агента британской разведки Джеймса Бонда по мотивам романов Яна Флеминга до сих пор — через три года после выхода на экраны 25-й ленты «Не время умирать» — не определена. Как сообщает газета The Times, нет ни сценария, ни режиссера, ни актера, который мог бы стать преемником Дэниэла Крэйга, покинувшего бондиану.