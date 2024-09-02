Брэд Питт вышел на красную дорожку кинофестиваля в Венеции с новой возлюбленной

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером «Дневников вампира» Полом Уэсли.