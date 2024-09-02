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Брэд Питт вышел на красную дорожку кинофестиваля в Венеции с новой возлюбленной

Актер появился на премьере фильма «Одинокие волки» вместе с Инес де Рамон

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивале
Брэд Питт и Инес де Рамон на Венецианском кинофестивалеИсточник: Legion-Media.ru

60-летний Брэд Питт и 34-летняя Инес де Рамон появились на премьере фильма «Одинокие волки», где актер исполнил одну из главных ролей. На мероприятии влюбленные обнимали друг друга и улыбались. Для выхода Брэд Питт предпочел черную футболку, брючный костюм и туфли. Инес де Рамон вышла в свет в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем.

На красной дорожке влюбленные позировали вместе с актером Джорджем Клуни, который также сыграл в триллере, и его женой Амаль Клуни.

В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером «Дневников вампира» Полом Уэсли.

В начале августа стало известно, что девушка Брэда Питта хочет встретиться с его бывшей женой Анджелиной Джоли. Сообщалось, что Инес де Рамон намерена выслушать позицию актрисы и сделать все возможное, чтобы убедить Питта дать ей то, что та хочет.