Брэд Питт вышел на красную дорожку кинофестиваля в Венеции с новой возлюбленной

Голливудский актер Брэд Питт и его возлюбленная Инес де Рамон дебютировали на красной дорожке Венецианского кинофестиваля. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
60-летний Брэд Питт и 34-летняя Инес де Рамон появились на премьере фильма «Одинокие волки», где актер исполнил одну из главных ролей. На мероприятии влюбленные обнимали друг друга и улыбались. Для выхода Брэд Питт предпочел черную футболку, брючный костюм и туфли. Инес де Рамон вышла в свет в белом облегающем макси-платье, которое дополнила массивными серьгами и золотым клатчем.
На красной дорожке влюбленные позировали вместе с актером Джорджем Клуни, который также сыграл в триллере, и его женой Амаль Клуни.
В ноябре 2022-го впервые появились слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон. Пару заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма актера «Вавилон». Новая возлюбленная Питта — диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В общество знаменитостей она попала благодаря своему браку с актером «Дневников вампира» Полом Уэсли.
В начале августа стало известно, что девушка Брэда Питта хочет встретиться с его бывшей женой Анджелиной Джоли. Сообщалось, что Инес де Рамон намерена выслушать позицию актрисы и сделать все возможное, чтобы убедить Питта дать ей то, что та хочет.