Фото Анджелины Джоли на обложке глянца раскритиковали

Фото американской актрисы и режиссера Анджелины Джоли на обложке журнала The Hollywood Reporter оценили в сети словами «будто не спала несколько дней». Публикация появилась в соцсети издания.
Журнал разместил черно-белый снимок с 49-летней знаменитостью, на котором она предстала сидящей у пианино. При этом звезда надела платье с коротким рукавом и прозрачным верхом. Ей распустили волосы и нанесли макияж в нейтральных оттенках.
Поклонники не оценили фото Джоли, о чем написали в комментариях под постом. «Выглядит плохо, будто не спала несколько дней», «Ужас, почему так плохо сделали фото», «Фотограф явно не любил Джоли», — высказались они.
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