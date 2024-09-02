Беременную Марго Робби засняли в бикини на отдыхе

34-летнюю звезду засняли на отдыхе в черном крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом зону декольте знаменитости украшало золотое колье. Кроме того, Робби распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа.