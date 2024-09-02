Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Беременную Марго Робби засняли в бикини на отдыхе

Беременную актрису засняли в черном купальнике

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби попала в объективы папарацци во время отпуска с мужем в Италии. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Марго Робби
Марго РоббиИсточник: Legion-Media.ru

34-летнюю звезду засняли на отдыхе в черном крошечном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом зону декольте знаменитости украшало золотое колье. Кроме того, Робби распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа.

В апреле Марго Робби неожиданно сменила имидж. На размещенных фото актриса предстала с новым цветом волос и прической. Она отказалась от блонда, перекрасив пряди в медовый цвет. При этом можно было заметить, что артистка сделала челку.

Напомним, о том, что Марго Робби впервые станет мамой, стало известно в июле 2024 года.